وزيرة الهجرة تنعي نائب البابا بأوروبا: كان نعم السند لكل المصريين بإيطاليا
وزيرة الهجرة تنعي نائب البابا بأوروبا: كان نعم السند لكل المصريين بإيطاليا
10:46 ص الثلاثاء 15 أغسطس 2017
كتبت- نورا ممدوح :
نعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، نيافة الحبر الجليل الأنبا كيرلس مطران ميلانو، والنائب البابوي لأوروبا، والذي توفي أمس الإثنين عن عمرٍ ناهز 65 عامًا.
وأكدت مكرم، أن الفقيد كان نعم السند للمصريين بإيطاليا، مبادرًا بدعم أي مواطن، ويقوم بدور كبير في حل المشكلات التي قد يتعرض لها المصريين هناك، بدافع إنساني ووطني مخلص.
ولد الأنبا كيرلس في سوهاج 15 أكتوبر 1952، وحصل على بكالوريوس الهندسة عام 1977، وترهبن في 11 يونيو 1979 بدير البراموس بوادي النطرون، ورسم كاهنًا في 27 فبراير 1980، ورُقِّيَ لدرجة القمصية في 25 مايو 1981، وانْتُدِبَ لخدمة الشباب والقرية بإيباراشية المنيا.
وانتدبه البابا الراحل شنودة الثالث، للإشراف على الدير القبطي في ميلانو بإيطاليا في 2 يونيو 1996، وعقب تولي البابا تواضروس الثاني كرسي البطريركية أصدر قراره بتعيين الأنبا كيرلس نائبًا بابويًا لكل أوروبا، ويكون عمله الأساسي هو دور "مُنَسِّق إداري" لكل الإيباراشيات والأساقفة العشرة الموجودة في أوروبا.
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