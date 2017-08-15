وزير القوى العاملة: الإفراج عن 6 عمال مصريين بالسودان

كتبت- نورا ممدوح :

أعلنت السفارة المصرية، ومكتب التمثيل العمالي بالعاصمة السودانية الخرطوم، الإفراج عن العمال المصريين الستة، الذين تعرضوا للاعتقال في السودان.

وكانت السفارة المصرية ومكتب التمثيل العمالي بالعاصمة السودانية الخرطوم، أعلنا مارس الماضي الإفراج عن 16 عاملًا مصرياً، كانوا يعملون في تجارة الأدوات المنزلية، حيث تم القبض عليهم، فيما ظل 6 مواطنين قيد الاعتقال إلى أن تم الإفراج عنهم الآن.

وأعلنت وزارة القوى العاملة، أسماء المفرج عنهم، وفقًا للبيان الصحفي الصادر، الثلاثاء، وهم: "شعبان جودة عبد الله، وأيمن أحمد رشوان، وصلاح الرفاعي محمد السويفي، ومحمد عبد الصادق عمر، وعمر محمد محمد على، وياسر هاشم خاطر عبد ربه".

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك من المستشار العمالي بالسودان أحمد يوسف عبد العظيم، أشار فيه إلى أن السفير أسامة شلتوت كان يقوم بمتابعة مرحلة الإفراج عن المعتقلين بصفةٍ مستمرة مع وزارة الخارجية السودانية، الذين قبض عليهم منذ ستة أشهر، مما أسفر عنه الإفراج عنهم.

وقال وزير القوى العاملة، إن الاتصالات إنهالت على المستشار العمالي من قبل أهالي المفرج عنهم والرسائل بعد الإفراج عن المعتقلين، شاكرين مجهودات وزارة القوي العاملة ممثلةً في مكتب التمثيل العمالي، مؤكدين أن المكتب لم يترك قضيتهم لحظة، وكان على تواصلٍ دائم معهم، ويقوم باستقبالهم باستمرار والاستماع إليهم وإطلاعهم على كل جديد في القضية.