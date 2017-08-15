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متظاهرون مناهضون لسيادة البيض يسقطون تمثالا كونفدراليا

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مصراوي Masrawy

متظاهرون مناهضون لسيادة البيض يسقطون تمثالا كونفدراليا

10:47 ص الثلاثاء 15 أغسطس 2017

متظاهرون مناهضون لسيادة البيض يسقطون تمثالا كونفدراليا

إسقاط تمثال كونفدرالي

واشنطن (د ب أ)

قام محتجون مناهضون لسيادة البيض بإسقاط تمثال كونفدرالي في ولاية نورث كارولينا الجنوبية، مع استمرار الانتقادات الموجهة للرئيس دونالد بسبب إدانته المتأخرة للجماعات التي تحض على الكراهية.

وذكرت تقارير إخبارية محلية أمريكية أن محتجين في مدينة دورهام أسقطوا تمثالا يعود لعام 1924 لجندي يمثل القوات التي قاتلت من أجل الولايات الجنوبية خلال الحرب الأهلية الأمريكية.

ويقول معارضو نصب الكونفدرالية إنها تمثل الفصول الأكثر ظلاما في التاريخ الأمريكي، عندما كان الرق قانونيا والعنصرية هي العرف .

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها سيدة تتسلق سلّما لربط حبل حول التمثال، الموجود أمام المحكمة المحلية، قبل أن يقوم الجمهور المحتشد بسحبه وإسقاطه على الأرضي. وبعد ذلك قام المحتجون بركله.

وقال المنظمون إن المظاهرة جاءت ردا على أحداث مدينة تشاروتسفيل بولاية فيرجينيا حيث قُتلت سيدة بعدما قام شخص عنصري أبيض بدهس محتجين مناهضين لمسيرة للقوميين البيض بسيارته.

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