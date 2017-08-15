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اليوم.. أولى جلسات محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. أولى جلسات محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال "

10:39 ص الثلاثاء 15 أغسطس 2017

الرئيس السيسي

كتب - محمود السعيد:

تنظر المحكمة العسكرية بالهايكستب، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولى عهد السابق، محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية، والتي يواجه فيها المتهمون 27 واقعة.

يذكر أن القضية 148 هي أول قضية لتنظيم ولاية سيناء في النيابة العامة المصرية، وتبدأ مع إعلان مبايعة جماعة "أنصار بيت المقدس" أبو بكر البغدادي كخليفة في أكتوبر 2014، وتنتهي في عام 2016 بمحاولة اغتيال الرئيس السيسي وتضم 17 واقعة، وتتوسطها عددًا من العمليات من بينها محاولة حصار قسم شرطة الشيخ زويد، وإعلان إمارة الشيخ زويد الإسلامية والتي انتهت بمقتل أكثر من 130 شخصًا منهم.

والوقائع المنسوبة للمتهمين هي اغتيال 3 قضاة بالعريش ففي سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

ونسبت النيابة إلى المتهمين أيضا رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.

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