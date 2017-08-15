الحكومة تبدأ تنفيذ "المدينة الزراعية المتكاملة".. وزراعة الاستيفا "بديل السكر"

القاهرة - (مصراوي):

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، بحضور الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بمصر، والجمعية الكورية العربية للتبادل الثقافي والاقتصادي، ويمثلها بمصر الشركة الكورية العربية للاستشارات الاقتصادية والثقافية، بشأن تنفيذ مشروع إقامة مدينة زراعية متكاملة تتضمن مشروعات زراعية وأخرى مرتبطة بها.

وأعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أن بروتوكول التعاون يعد إحدى النتائج الهامة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية في مارس 2016، والدعوة التي وجهها الرئيس للشركات الكورية الجنوبية للاستثمار في مصر.

ولفت البنا، خلال المؤتمر، إلى أن ذلك يأتي في إطار نهج مصر لتعزيز علاقاتها الوثيقة مع الدول الصديقة في المجالات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة لاسيما في مجال الزراعة للاستفادة من الخبرات التكنولوجية للدول الرائدة في هذا المجال.

وأوضح وزير الزراعة، أن الاتفاق ينص على إقامة مشروع مدينة زراعية نموذجية متكاملة على مساحة 300 ألف فدان بمنطقة جنوب شرق منخفض القطارة وامتداده، بمحفظة مالية تبلغ نحو 10 مليارات دولار.

وأشار الوزير، إلى أن المشروع يتضمن مشاريع للزراعة وفق أحدث النظم والعلوم والتكنولوجيا والأساليب الزراعية المتقدمة، مع إيلاء اهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية الموفرة للمياه، فضلًا عن إنشاء 50 ألف صوبة زراعية ذكية، ومزارع لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومشروعات لإنتاج الأعلاف وزارعة نبات "الإستيفا" (بديل السكر).

كما يتضمن المشروع، معالجة وتنقية المياه وتحلية مياه البحر، وإقامة محطات الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة المتجددة اللازمة.

ولفت الدكتور عبد المنعم البنا، إلى أن الاتفاق ينص على أن تكون العمالة في المشروع بالكامل من المصريين بإشراف الخبراء الكوريين، وتقوم الشركة بتقديم دراسات الجدوى والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروع خلال 6 أشهر.