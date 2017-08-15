«الزراعة» توقع اتفاقية مع شركة كورية بقيمة 10 مليارات دولار

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شهد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، والجمعية الكورية العربية للتبادل الثقافي والاقتصادي، ويمثلها بمصر الشركة الكورية العربية للاستشارات الاقتصادية والثقافية، بشأن تنفيذ مشروع إقامة مدينة زراعية متكاملة تتضمن مشروعات زراعية، وأخرى مرتبطة بها.

وصرح البنا بأن بروتوكول التعاون يعد أحد النتائج الهامة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية، في مارس 2016، والدعوة التي وجهها للشركات الكورية الجنوبية للاستثمار في مصر.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار نهج مصر لتعزيز علاقاتها الوثيقة مع الدول الصديقة في المجالات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجال الزراعة للاستفادة من الخبرات التكنولوجية للدول الرائدة في هذا المجال.

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وذكر وزير الزراعة أن الاتفاق ينص على إقامة مشروع مدينة زراعية نموذجية متكاملة على مساحة 300 ألف فدان بمنطقة جنوب شرق منخفض القطارة وامتداده، بمحفظة مالية تبلغ نحو 10 مليارات دولار.

وأضاف الوزير أن المشروع يتضمن مشاريع للزراعة وفق أحدث النظم والعلوم والتكنولوجيا والأساليب الزراعية المتقدمة، مع إيلاء اهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية الموفرة للمياه، فضلا عن إنشاء 50 ألف صوبة زراعية ذكية، ومزارع لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومشروعات لإنتاج الأعلاف وزارعة نبات الاستيفا (بديل السكر)، إلى جانب معالجة وتنقية المياه وتحلية مياه البحر، وإقامة محطات الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة المتجددة اللازمة.

ولفت إلى أن الاتفاق ينص على أن تكون العمالة في المشروع بالكامل من المصريين بإشراف الخبراء الكوريين، وتقدم الشركة دراسات الجدوى والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروع خلال 6 أشهر.