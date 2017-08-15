الصحة: عيادات البعثة الطبية توقع الكشف على 635 حاج مصري

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج لـ635 حالة مرضية حتى صباح اليوم الثلاثاء، وتم توقيع الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها: "232 حالة مرضية بمكة المكرمة، و401 حالة في المدينة المنورة"، بالإضافة إلى حالتين تم تحويلهما إلى مستشفى الملك فيصل لتلقي العلاج اللازم.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس البعثة الطبية للحج، إن إحدى الحالتين التي تم نقلهما إلى مستشفى الملك فيصل، هي سيدة تعاني من كسر أسفل الساق اليسرى، ومن المقرر أن يتم إجراء الجراحة اللازمة لها اليوم، أما الثانية فتم نقلها نتيجة ارتفاع نسبة السكر، مؤكدًا أن حالتهما الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم.

ولفت الأنصاري، إلى أن الفريق الطبي توجه مباشرةً إلى المستشفى فور وصولهم لمتابعة حالتهما الصحية.

وأضاف رئيس البعثة الطبية للحج، أنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، لافتًا إلى استمرار فريق الوقائي بالمرور على العيادات والمستشفيات لرصد أي حالات معدية أو غير معدية، فضلًا عن عقد ندوات تثقيفية وتوعوية لرفع الوعي الصحي لدى الحجاج.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، إلى أن جميع العيادات تعمل على مدار الساعة لاستقبال ضيوف الرحمن، لافتًا إلى توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية.