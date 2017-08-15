أخبار عاجلة

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الزراعة": بدء حجز الأضاحي بأسعار "50 جنيه لكيلو العجول و60 للخراف والماعز"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الزراعة": بدء حجز الأضاحي بأسعار "50 جنيه لكيلو العجول و60 للخراف والماعز"

10:19 ص الثلاثاء 15 أغسطس 2017

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مواصلة عمليات حجز رؤوس الأضاحي البلدية بأسعارها المخفضة، والتي تم الإعلان عنها، بجمعيات تنمية الثروة الحيوانية في 9 محافظات.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن منافذ قطاع الإنتاج، والإدارة المركزية للمحطات، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، والإصلاح الزراعي، شهدت اقبالاً كبيراً من المواطنين خلال الأيام الماضية، حتى نفاذ المعروض بها، في حين وجود كميات كبيرة لازالت مطروحة في جمعيات تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظات.

وأوضح البيان، أن الاضاحي متوافرة حالياً في محافظات: "الشرقية، المنوفية، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، الجيزة، الإسكندرية، أسوان، والسويس"، حيث تتم عمليات البيع للمواطنين بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعاون الزراعي.

وأعلنت الوزارة، عن تخصيص نقاط اتصال بكل محافظة ممثلة في مدير التعاون الزراعي بكل مديرية زراعة، للاستفسار حول عناوين تلك الجمعيات، أو أية شكاوى واستفسارات، ولمعرفة أقرب جمعية وهي كالتالي: محافظة الشرقية: 01004129971، محافظة المنوفية: 01094796737، محافظة بورسعيد: 01002445960، محافظة الفيوم: 01062387842، محافظة البحيرة: 01016420479، محافظة الجيزة: 01223117761، محافظة الإسكندرية: 01100703691، محافظة اسوان: 01228367905، والسويس: 01144750877.

يذكر أن عمليات البيع تتم بالأسعار المعلنة وهي كالتالي: "العجول الجاموسي 50 جنيه للكيلو قائم، و55 جنيه للعجول البقري، و60 جنيه للماعز والخراف".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الزراعة: استيراد 41 ألف رأس ماشية و48 ألف طن دواجن وأسماك استعدادًا

    أخبار

  • مصدر: ترفع الحظر عن الصادرات المصرية

    أخبار

  • تعرف على لحوم عيد الأضحى بمنافذ وزارة الزراعة (إنفوجرافيك)

    أخبار

  • الزراعة: 187 منفذًا في 18 محافظة لطرح الأضاحي بأسعار مخفضة

    أخبار

إعلان

f86e719f53.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة