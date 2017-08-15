"الزراعة": بدء حجز الأضاحي بأسعار "50 جنيه لكيلو العجول و60 للخراف والماعز"

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مواصلة عمليات حجز رؤوس الأضاحي البلدية بأسعارها المخفضة، والتي تم الإعلان عنها، بجمعيات تنمية الثروة الحيوانية في 9 محافظات.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن منافذ قطاع الإنتاج، والإدارة المركزية للمحطات، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، والإصلاح الزراعي، شهدت اقبالاً كبيراً من المواطنين خلال الأيام الماضية، حتى نفاذ المعروض بها، في حين وجود كميات كبيرة لازالت مطروحة في جمعيات تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظات.

وأوضح البيان، أن الاضاحي متوافرة حالياً في محافظات: "الشرقية، المنوفية، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، الجيزة، الإسكندرية، أسوان، والسويس"، حيث تتم عمليات البيع للمواطنين بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعاون الزراعي.

وأعلنت الوزارة، عن تخصيص نقاط اتصال بكل محافظة ممثلة في مدير التعاون الزراعي بكل مديرية زراعة، للاستفسار حول عناوين تلك الجمعيات، أو أية شكاوى واستفسارات، ولمعرفة أقرب جمعية وهي كالتالي: محافظة الشرقية: 01004129971، محافظة المنوفية: 01094796737، محافظة بورسعيد: 01002445960، محافظة الفيوم: 01062387842، محافظة البحيرة: 01016420479، محافظة الجيزة: 01223117761، محافظة الإسكندرية: 01100703691، محافظة اسوان: 01228367905، والسويس: 01144750877.

يذكر أن عمليات البيع تتم بالأسعار المعلنة وهي كالتالي: "العجول الجاموسي 50 جنيه للكيلو قائم، و55 جنيه للعجول البقري، و60 جنيه للماعز والخراف".