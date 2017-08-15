تفاصيل "سكن مصر".. اليوم طرح "الكراسات" ولأول مرة "بدون مفردات مرتب"

كتبت- ندى الخولي:

اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، تبدأ عملية سحب كراسات الشروط والمواصفات لحجز 40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر" بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة).

يعد محور "سكن مصر" للإسكان المتميز، أحدث مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بواقع 40 ألف وحدة سكنية بمساحة 115 م2 للوحدة، وبنماذج معمارية مميزة، وذات واجهات حديثة.

سيحاط المشروع بسياج شجرى لتوفير الخصوصية، إضافة إلى تسهيلات مميزة في السداد وبأسعار تنافسية.

أماكن المشروع وأسعاره:

- القاهرة الجديدة: بها نحو 18 ألف وحدة، وسجل سعر المتر فيها 5 آلاف جنيهًا، بحيث يصل ثمن الوحدة 575000 جنيهًا.

- 6 أكتوبر: بها نحو 15 ألف وحدة، وسجل سعر المتر فيها 4200 جنيهًا، بحيث يصل ثمن الوحدة لـ483000 جنيهًا.

- دمياط الجديدة: بعدد حوالى 2000 وحد، وسجل سعر المتر فيها 4400 جنيهًا، بحيث يصل ثمن الوحدة 506000 جنيهًا.

- العبور: بها نحو 3 آلاف وحدة، وسجل سعر المتر فيها 4000 جنيهًا، بحيث يصل ثمن الوحدة 460000 جنيهًا.

- المنيا الجديدة: بها حوالي ألف وحدة، وسجل سعر المتر فيها 3700 جنيهًا، بحيث يصل ثمن الوحدة 425500 جنيهًا.

- مدينة بدر: بها حوالي ألف وحدة، وسجل سعر المتر فيها 4000 جنيهًا، بحيث يصل ثمن الوحدة 460000 جنيهًا.

أماكن طرح الكراسات:

سيتم استقبال الراغبين في شراء كراسات الشروط والمواصفات، ابتداءً من الثلاثاء المقبل، خلال أيام العمل الرسمية لبنك التعمير والإسكان من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً، بالفروع التالية:

- فرع بنك التعمير والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة – التجمع الأول – مجاورة 9 – عمارة 3أ.

- فرع بنك التعمير والإسكان بمدينة نصر – 2 أول شارع عباس العقاد.

- فرع بنك التعمير والإسكان بمدينة 6 أكتوبر – الحي المتميز – المجاورة الثانية – عمارة 22، 23.

- فرع بنك التعمير والإسكان بالهرم – عمارات جاردينيا الهرم – محطة اسباتس – الجيزة.

- فرع بنك التعمير والإسكان بمدينة بدر – المجاورة الثالثة – عمارة 18 بجوار جهاز مدينة بدر

- فرع بنك التعمير والإسكان بمدينة العبور – ك25 طريق مصر الإسماعيلية – سوق جملة العبور – مجمع البنوك.

- فرع بنك التعمير والإسكان بمدينة دمياط الجديدة – الحي الأول – المجاورة الأولى – عمارة 14.

- فرع بنك التعمير والإسكان بمدينة المنيا الجديدة – عمارة 33 – المجاورة الثانية – شرق النيل.

بينما يبدأ استقبال الراغبين في الحجز ابتداء من 10/9/2017 وحتى 5/10/2017 لتقديم استمارة الحجز بعد استيفائها، وسداد مبلغ جدية الحجز، لدي جميع فروع البنك خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 5 مساءً.

شروط الحجز:

- اتمام المتقدم للحصول على الوحدة سن 21 عامًا عند التقدم.

-التقدم ببطاقة الرقم القومي، وبدون مفردات مرتب.

- عدم سابقة حصول المتقدم على وحدة سكنية، أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو قطعة أرض من الوزارة.

- لا يحق للأسرة "الزوج والزوجة والأبناء القصر" التقدم لحجز أكثر من وحدة.

نظم السداد:

- يتم سداد نسبة 10% من الثمن الإجمالي للوحدة كدفعة جدية الحجز.

- 10% من الثمن الإجمالي للوحدة عند التخصيص، بعد الفوز بالقرعة العلنية.

- سداد أقساط ربع سنوية بواقع 10 آلاف جنيه للقسط، ولمدة عام ونصف العام.

- عند الاستلام يتم سداد نسبة 10%.

- يتم سداد باقى المبلغ وفقاً لطريقتي السداد المتاحتين: البديل الاول: سداد باقي المبلغ على 5 سنوات بدون فوائد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- والبديل الثاني: سداد المبلغ المتبقي على 15 عاما بنظام التمويل العقاري بفائدة تقدر بنحو 8.5% مع البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري.