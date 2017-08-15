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احذر.. أشياء قد تعتقد أن صلاحيتها لا تنتهي 08:00 ص الثلاثاء 15 أغسطس 2017

احذر..-أشياء-قد-تعتقد-أن-صلاحيتها-لا-تنتهي

سواء في غرفة النوم، في الحمام أو في خزانة الملابس، في كل مكان نصادف أشياء لها تاريخ صلاحية محدودة. هل كنت تعلم مثلا أن الوسائد يجب استبدالها بعد مرور فترة زمنية معينة؟ تعرف على أشياء أخرى تنتهي صلاحيتها أيضا.عادة ما نقوم بالتحقق بانتظام من تاريخ انتهاء الصلاحية للمنتجات الغذائية أو المستحضرات التجميلية، في الوقت الذي لا نعير فيه أهمية كبيرة لبعض الأشياء التي نستخدمها في الحياة اليومية، بعضها قد يفاجئك بأن لها تاريخ انتهاء صلاحية.في غرفة النومبعد مرور الوقت، يتراكم الغبار في الوسائد وتفقد شكلها، ما قد يتسبب في آلام الرقبة. ولهذا ينصح الخبراء، بتغيير الوسادة كل 2-3 سنوات.بالإضافة إلى ذلك ينصح بتغيير الشباشب، التي قد تتسبب بعدة فترة معينة في الإصابة ببعض الفطريات على مستوى القدم. لذلك، يجب غسلها بشكل منتظم، وبعد نحو ستة أشهر، عليك بشراء شباشب جديدة.في الحمامالمناشف المبللة تجمع البكتيريا بسهولة. وحتى الغسيل بشكل مستمر قد لا ينفع. ولذلك من المستحسن تغيير المناشف كل سنة إلى ثلاث سنوات.بالإضافة إلى ذلك فإن فرشاة الأسنان التي نستخدمها بشكل يومي، يجب أن يتم استبدالها بعد الإصابة بالزكام أو بنزلة برد. وفي الحالات العادية يجب استخدام فرشاة جديدة بعد ثلاثة أشهر.ومن الأشياء التي يجب استبدالها في الحمام أيضا، مشط الشعر، الذي ينبغي تنظيفه من الشعر كل أسبوع. وبعد سنة من الاستخدام يجب شراء مشط جديد.وأما العطور فلها أيضا تاريخ صلاحية، ينتهي في حدود ثلاثة سنوات إذا كانت مغلقة. وفي حالة فتحها واستخدامها، فيصل تاريخ صلاحيتها إلى نحو سنتين. هذا بالإضافة إلى مستحضرات التجميل الأخرى، التي يختلف تاريخ صلاحيتها حسب مكوناتها.في خزانة الملابسحمالة الصدر تفقد شكلها وقوتها بعد استخدامها لمدة طويلة، ما قد يؤدي إلى عدم الشعور بالارتياح وبعض الآلام. لذلك ينصح بالتخلص منها بعد سنة أو سنتين كأقصى حد.ومن الأشياء التي تفقد صلاحيتها أيضا، الأحذية الرياضية، التي ينصح باستبدالها بعد 700 إلى 800 كيلومتر. فبعد ذلك يتأثر الحذاء الرياضي ويصبح غير صالح.

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