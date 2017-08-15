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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

الذهب المتداول في محلات الصاغة، والتعرف على سعر المعدن الأصفر بالسوق المصري وأيضا ترابطه بالبورصات العالمية، كما سنقوم بمتابعة جميع تغيرات التي يطرأ عليها الذهب باستمرار، حيث أن الذهب “المعدن الأصفر” شاهد انخفاض ملحوظ خلال الأيام الماضية مقارنة بأسعارها خلال بداية العام، حيث هذا ناتج للتغير في سعر الأوقية العالمية، كما أن سعر الذهب يرتبط ارتباط طردي مع سعر العملة الأمريكية في السوق المحلي، وأيضا يرتبط سعر المعدن النفيس بالأسعار العالمية .

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-8-2017

السعر العالمي : 1,288.20 دولار أمريكي.

 
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 718 إلى 720
عيار 22 658 إلى 660
عيار 21 628 إلى 630
عيار 18 538 إلى 540
عيار 14 419 إلى 420
عيار 12 359 إلى 360
الاونصة 22,321 إلى 22,392
الجنيه الذهب 5,024 إلى 5,040
الكيلو 717,714 إلى 720,000

 

المصدر : 365

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