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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2017، في كافة البنوك بتحديث لحظي، حيث واصل سعر الدولار استقراره منذ فترة الشهرين خلال التعاملات في البنوك المركزية أمام الجنيه المصري، و على الرغم من اعتماد سعر الدولار في السوق السوداء على قيمة العرض والطلب إلا أن سعر الدولار يشهد استقرار أيضا خلال معاملاتها، الجدير بالذكر أن هذا الاستقرار الذي يشهده سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات الفترة الحالية أمام الجنيه قد جاء نتيجة المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري هذا بجانب الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على الاحتياطي الأجنبي في البنوك والذي ساهم في توفير الدولار بشكل كبير في البنوك والسوق السوداء، ووصل سعر الدولار خلال الشهر الماضي إلى ما يقل عن حاجز الـ 18 جنيه، واستمر عند هذا خلال الشهر الماضي مارا بحالة من الاستقرار التي تشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد والتي جاءت مع الارتفاعات التي شهدها الإحتياطي الأجنبي بالإضافة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية.

 سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك والسوق السوداء

 

17.76
أفضل بنك تشتري منه الآن:

المصرف المتحد

17.74
أفضل بنك تبيع له الآن:

بنك الإئتمان الزراعي

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.77 جنيه للشراء مقابل 17.87 جنيه للبيع.

 
البنك سعر الشراء سعر البيع
إيران للتنمية 17.7000 17.8000
مصرف ابو ظبي 17.7400 17.8400
البنك المصري الخليجي 17.7000 17.8000
البنك الأهلي 17.7300 17.8300
بنك القاهرة 17.7000 17.8000
بنك الاسكندرية 17.6800 17.7800
البنك العربي الافريقي 17.7300 17.8300
البنك المركزي 17.7144 17.8132
بنك مصر 17.7200 17.8200
بنك بلوم مصر 17.7300 17.8300
كريدي أجريكول 17.7000 17.8000
بنك التعمير والإسكان 17.6900 17.7900

 

المصدر : مصر 365

 

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