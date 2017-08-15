سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

شيماء مصطفى

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2017، في كافة البنوك بتحديث لحظي، حيث واصل سعر الدولار استقراره منذ فترة الشهرين خلال التعاملات في البنوك المركزية أمام الجنيه المصري، و على الرغم من اعتماد سعر الدولار في السوق السوداء على قيمة العرض والطلب إلا أن سعر الدولار يشهد استقرار أيضا خلال معاملاتها، الجدير بالذكر أن هذا الاستقرار الذي يشهده سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات الفترة الحالية أمام الجنيه قد جاء نتيجة المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري هذا بجانب الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على الاحتياطي الأجنبي في البنوك والذي ساهم في توفير الدولار بشكل كبير في البنوك والسوق السوداء، ووصل سعر الدولار خلال الشهر الماضي إلى ما يقل عن حاجز الـ 18 جنيه، واستمر عند هذا خلال الشهر الماضي مارا بحالة من الاستقرار التي تشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد والتي جاءت مع الارتفاعات التي شهدها الإحتياطي الأجنبي بالإضافة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك والسوق السوداء

17.76 أفضل بنك تشتري منه الآن : المصرف المتحد 17.74 أفضل بنك تبيع له الآن : بنك الإئتمان الزراعي

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.77 جنيه للشراء مقابل 17.87 جنيه للبيع.

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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