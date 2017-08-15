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استاذ اجتماع: القانون الحالي وراء ارتفاع حالات الثأر في الصعيد

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استاذ اجتماع: القانون الحالي وراء ارتفاع حالات الثأر في الصعيد استاذ اجتماع: القانون الحالي وراء ارتفاع حالات الثأر في الصعيد

التحرير

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علق سيد عوض، رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي، على تجدد خصومة ثأرية في قرية كوم هتيم التابعة لمركز أبو تشت شمال محافظة قنا، بين عائلتي «الغنايم» و«الطوايل»، موضحًا أن القانون قد يكون السبب وراء زيادة حالات الخلافات الثأرية بين العائلات في الصعيد.

وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «دي إم سي»، أن القانون الذي تسير عليه الدولة يختلف تمامًا عن العادات والتقاليد في محافظات وقرى الصعيد، مؤكدًا أنه يجب أن يخضع القانون للعادات والتقاليد مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن كل ولاية لها قانون بعينه.

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وأشار رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي، إلى أنه إذا تم تطبيق القانون وجعل عقوبة القتل هو قتل القاتل بشكل شرعي علي يد السلطة الحاكمة في ميدان عام بحضور أسرة المجني عليه، سيكون هذا بديلًا عن الثأر.

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التحرير

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