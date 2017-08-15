إناث يتحولن إلى ذكور دون الخضوع لعمليات جراحية..والسبب

كتبت- ميرا ماهر:

عادةً ما يخضع البعض لعمليات التحول الجنسي عند تعرضهم للإضطرابات الهرمونية أو لأسباب أخرى، لكن من الغريب أن تتحول الإناث لذكور دون أي تدخل طبي، وهو فعلاً ما حدث في قرية "لاس ساليناس" بجمهورية "الدومينيكان".

حيث ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية نقلاً عن صحيفة "صدى" الإلكترونية، أن الإناث تتحول لذكور عند بلوغهن عمر 12 سنة، وذلك بسبب حالة وراثية نادرة وغريبة.

وأعلن الأطباء، بأن هذه الحالة تسمى "غيفيدوسيس"، وهي اضطراب نادر، كما تعرف باسم "العد التنازلي للحياة"، حيث تحدث نتيجة لنقص الإنزيم المسؤول عن وقف إنتاج هرمون الجنس الذكري "التستوستيرون" في الرحم، ما يؤدي إلى ظهور الأولاد كإناث عند ولادتهم.

وعند سن البلوغ، وفي حين ارتفاع نسبة هرمون "التستوستيرون" في الدم، يتغير صوت الشخص وتنمو ألأعضاء الذكرية، وهو التطور الذي يفترض أن يحدث في الرحم، ولكنه يحدث لهؤلاء الأطفال بعد 12 عاما.

وقال "جوني" أحد المصابين بهذه الحالة، حيث تحول إلى شاب بعد أن كان يعرف سابقا باسم "فيليسيتا" أنه " وُلد وترعرع كفتاة، وأنه يتذكر حضور المدرسة بالفستان".

وأضاف " أتذكر أنني اعتدت ارتداء ثوب أحمر صغير، وقد ولدت في المنزل بدلا من المستشفى، ولم يعرفوا ما نوع جنسي. وعندما ذهبت إلى المدرسة اعتدت ارتداء تنورتي، ولكن عندما أحضروا لي ألعاب الفتيات لم تعجبني وكل ما أردت القيام به هو اللعب مع الأولاد".