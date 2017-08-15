علي الدين هلال: الوزارة كانت «ماتش كورة وخسرته».. والمنصب فقد بريقه

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قال الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لم يستاء من قيام ثورة يناير والإطاحة بالوزراء والحكومة والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، موضحًا أنه بالرغم من أنه ترك الوزارة منذ عام 2004 إلا أنه كان كادرًا حزبيًا كبير في الحزب الوطني المنحل.

وأضاف هلال، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "دي إم سي"، أن منصب الوزير لم يعد له بريقًا مثل الماضي، قائلًا: "الوزير لما ييجي يتعين بيفقد نصف عقلة، ولما يخرج من الوزارة بيفقد النص الثاني"، لافتًا إلى أن البعض الآن يتهرب من منصب الوزير لكثرة مسئولياته و بسبب اتساع دائرة النقد السياسي.

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وتابع الوزير الأسبق: "أنا بشبه موقفي بماتش كورة، دخلت بفريق لعبنا ماتش، خسرنا، الجماهير هتفت قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا".