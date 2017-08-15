أخبار عاجلة

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

علي الدين هلال: الوزارة كانت «ماتش كورة وخسرته».. والمنصب فقد بريقه

Google+ Print
علي الدين هلال: الوزارة كانت «ماتش كورة وخسرته».. والمنصب فقد بريقه علي الدين هلال: الوزارة كانت «ماتش كورة وخسرته».. والمنصب فقد بريقه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لم يستاء من قيام ثورة يناير والإطاحة بالوزراء والحكومة والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، موضحًا أنه بالرغم من أنه ترك الوزارة منذ عام 2004 إلا أنه كان كادرًا حزبيًا كبير في الحزب الوطني المنحل.

وأضاف هلال، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "دي إم سي"، أن منصب الوزير لم يعد له بريقًا مثل الماضي، قائلًا: "الوزير لما ييجي يتعين بيفقد نصف عقلة، ولما يخرج من الوزارة بيفقد النص الثاني"، لافتًا إلى أن البعض الآن يتهرب من منصب الوزير لكثرة مسئولياته و بسبب اتساع دائرة النقد السياسي. 

شاهد أيضا

وتابع الوزير الأسبق: "أنا بشبه موقفي بماتش كورة، دخلت بفريق لعبنا ماتش، خسرنا، الجماهير هتفت قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)