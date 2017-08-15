مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

لقي شخص مصرعه دهسًا تحت عجلات القطار، مساء الإثنين، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، من معبر غير شرعي بالقرب من منطقة أبو الجود بوسط مدينة الأقصر.

تلقى اللواء مصطفى صلاح الدين، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من العميد ابراهيم مبارك، مدير ادارة البحث الجنائي بالمديرية، بمصرع موظف بمديرية أوقاف الأقصر تحت عجلات القطار بمنطقة أبو الجود.

وتبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها العميد إيهاب مصطفى مفتش مباحث المديرية، أن الموظف ويدعى عبد الناصر عبد الصادق محمد 44 سنة - موظف بالأوقاف، كان يحاول عبور شريط السكة الحديد وذلك من خلال معبر غير شرعي، وأثناء مروره فوجئ بقطار قادم على شريط السكة الحديد وصدمه ما أدى إلى وفاته في الحال.

نُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الأقصر الدولي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تتولى التحقيقات.