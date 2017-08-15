أخبار عاجلة

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالأقصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالأقصر

12:27 ص الثلاثاء 15 أغسطس 2017

مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالأقصر

ارشيفية

الأقصر - محمد محروس:

لقي شخص مصرعه دهسًا تحت عجلات القطار، مساء الإثنين، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، من معبر غير شرعي بالقرب من منطقة أبو الجود بوسط مدينة الأقصر.

تلقى اللواء مصطفى صلاح الدين، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من العميد ابراهيم مبارك، مدير ادارة البحث الجنائي بالمديرية، بمصرع موظف بمديرية أوقاف الأقصر تحت عجلات القطار بمنطقة أبو الجود.

وتبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها العميد إيهاب مصطفى مفتش مباحث المديرية، أن الموظف ويدعى عبد الناصر عبد الصادق محمد 44 سنة - موظف بالأوقاف، كان يحاول عبور شريط السكة الحديد وذلك من خلال معبر غير شرعي، وأثناء مروره فوجئ بقطار قادم على شريط السكة الحديد وصدمه ما أدى إلى وفاته في الحال.

نُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الأقصر الدولي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تتولى التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إحباط 3 محاولات للتنقيب عن الآثار في الأقصر

    أخبار

  • برلماني: إدراج اسم المواطن ضحية حادث إسنا ضمن قائمة الشهداء

    أخبار

  • قادة "الأوقاف" و"الأزهر" في الأقصر لتجديد الخطاب الديني

    أخبار

  • ضبط 15 لفافة بانجو بحوزة طالب في الأقصر

    أخبار

إعلان

9cb3e1b0b4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟