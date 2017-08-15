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عامر حسين لـ«الأندية»: خليكم أنتم الأول زي أوروبا.. وأنا بتكلم بالأرقام (فيديو)

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عامر حسين لـ«الأندية»: خليكم أنتم الأول زي أوروبا.. وأنا بتكلم بالأرقام (فيديو) عامر حسين لـ«الأندية»: خليكم أنتم الأول زي أوروبا.. وأنا بتكلم بالأرقام (فيديو)

التحرير

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قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إن هناك تصور كامل حول عودة الجماهير للمدرجات مجددًا، في مباريات الدوري الممتاز، لكنه في النهاية قرار دولة.

وأضاف «حسين»، خلال تصريحات تليفزيونية بحلقة الاثنين، من برنامج «الحريف»، الذي يعرض على قناة « sports»، انه يتحمل النقد وحينما يتحدث لا يتكلم إلا بالأرقام، مشيرًا إلى أنه طالب منذ فترة بإلغاء كأس ، لكن اتحاد الكرة رفض، وهو ما تسبب في وجود عدم تنظيم  للمسابقات المحلية.

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وأشار إلى أن بعض المدربين يتحججون بالإرهاق، وأن هذه شماعة فقط لسوء نتائجهم، معلقًا: «لو عايزين جدول الدوري منتظم زي بتاع أوروبا، خليكوا أنتوا الأول زي بتوع أوروبا، وكل واحد عنده ملعبه، ومش أنا اللي اجري أدور على ملعب».

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التحرير

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