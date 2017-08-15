خبراء يجيبون.. كيف سينعكس قرار عودة السفير الإيطالي على مصر؟

التحرير

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فى بادرة جيدة لعودة العلاقات بين روما والقاهرة إلى طبيعتها، قررت الحكومة الإيطالية إعادة السفير الإيطالى لممارسة مهام عمله في مصر، بعد عام كامل من سحبه، على خلفية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وهو القرار الذي اعتبره خبراء في الشئون السياسية دليل على نجاح جهود السياسة الخارجية المصرية فى مواجهة أي محاولات للتأثير على علاقة مصر بأصدقائها الأوروبيين، مؤكدين أن القرار سوف يترتب عليه تعزيز العلاقات وزيادة التبادل التجاري بين البلدين وانتعاش السياحة.

إعادة السفير الإيطالي

قال وزير الخارجية الإيطالى أنجلينو ألفانو، مساء الإثنين، إنه سيعيد سفير بلاده إلى القاهرة بعد أكثر من عام على استدعائه بسبب مقتل الباحث جوليو ريجيني، مضيفًا: "الحكومة الإيطالية ما زالت ملتزمة باستجلاء ملابسات اختفاء جوليو" .

استعادة العلاقات بين البلدين

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، إنه كانت توجد مؤشرات خلال الفترة الماضية على اقتراب عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن إقدام إيطاليا على خطوة إعادة سفيرها إلى القاهرة، تؤكد رغبتها في ألا تكون مسألة التحقيقات حول مقتل ريجيني، عائقا أمام استعادة العلاقات بين البلدين لقوتها.

نجاح السياسة الخارجية المصرية

قال السفير جمال بيومى أمين برنامج المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، إن عودة السفير الإيطالى خطوة هامة اتخذتها روما بعد عام كامل من بقائه فى روما، مما يؤكد نية البلدين تعزيز العلاقات المصرية الإيطالية ونجاح الجهود السياسية الخارجية المصرية.

وأوضح بيومي، فى حديثه لـ«التحرير»، أن العلاقات بين البلدين متينة وقديمة منذ فجر حضارات البحر المتوسط الثلاث "الفرعونية المصرية، والرومانية الإيطالية، والإغريقية اليونانية"، ولأن العلاقات صارت أكثر من متميزة في العصر الحاضر وفي إطار العلاقات الأوربية المتوسطية، مشيرًا إلى أن إيطاليا تمثل أحد أهم الشركاء الأوربيين في التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي.

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من جانبه، أكد السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القرار يحمل انعكاسات إيجابية على العلاقات المصرية الإيطالية وصورة القاهرة في العالم، مشددًا على أن الحكومة الإيطالية تثق فى نظيرتها المصرية، والعلاقات الثنائية بين البلدين ستعود إلى ما كانت عليه.

نشاط سياحي

أشاد حسن نحلة نقيب المرشدين السياحيين، بقرار عودة السفير الإيطالي، مؤكدًا أنه قرارًا جيدًا سينعكس على مجال السياحة الإيطالية في مصر، موضحًا أن عودة العلاقات السياسية والدبلوماسية في الملف المصرى الإيطالي ستكون بداية لنشاط جديد تشهده الدولتين على كافة الأصعدة.

وأضاف نحلة، أن السياحة الأوروبية تعتبر قاطرة واحدة وتشكل السوق الأساسي للسياحة المصرية، وأن السياحة الأوروبية والتي تتفرع منها إيطاليا، ستعود على السوق المصري بفوائد أكبر، وذلك لأن السوق الأوروبي يعتبر سوق محوري.

جولة مباحثات سابعة

أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بيانًا مشتركا من النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية لدى محكمة روما الإيطالية، بشأن التحقيقات حول مقتل جوليو ريجينى، حيث جرى صباح أمس، اتصال تليفونى بين النائب العام المصرى ونائب الجمهورية فى روما، بغرض المشاركة والتشاور وإطلاع الجانب الإيطالى على آخر مستجدات التحقيقات التى يتولاها فريق التحقيق من النيابة العامة المصرية، عقب اللقاء السادس لوفدى النيابتين فى شهر مايو الماضى.

ودار الحديث على وجه الخصوص فى شأن سؤال بعض ضباط الشرطة عن تحرياتهم التى أجروها عقب بلاغ نقيب الباعة الجائلين بالقاهرة، وكذلك فى شأن أنشطة استرجاع البيانات الخاصة بكاميرات محطة مترو الانفاق، والتى عُهد بها إلى شركة أجنبية، وهو الإجراء الذى اتفق على مشاركة الجانب الإيطالى فيه.

وفى نهاية الاتصال الهاتفى، قدم نائب عام روما الشكر للنيابة العامة المصرية على العمل المبذول، لما يشكله من خطوة إلى الأمام فى طريق التعاون بين النيابتين، واتفق أيضًا على عقد لقاء جديد بين مكتبى النائب العام المصرى والإيطالى عقب لقاء شهر سبتمبر، للتشاور حول ما تم التوصل إليه والتطورات المحتملة للتحقيقات فى القضية.

وأكد الجانبان فى النهاية على استمرار التعاون الإيجابى بينهما وصولا إلى الحقيقة فى شأن الظروف التى أدت إلى اختفاء ومقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى.