عبد الفتاح: أشكر محافظ أسوان على استقبال الكتاكيت الإنجليزية (فيديو)

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علق الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن تصريح اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، الذي قاله فيه إنه شرف باستقباله الكتاكيت الإنجليزية بمطار أسوان الدولي.

وقال عبد الفتاح، برنامج «حلقة وصل»، المذاع على «أون لايف»: «لفت نظري تعبير المحافظ، بس أرجو أن التصريح ده ماينسناش إن في حاجة كبيرة بتحصل، وهي إن رجل أعمال استورد 43 ألف كتكوت كمقدمة لإنشاء مزارع فراخ في أسوان».

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وتابع: «بشكر رجل الأعمال والمحافظ وأي حد بيساعد في تنمية البلد، وبالذات في موضوع الكتاكيت لأنها بتكبر، وتجيب فراخ وبتبض والبيض بيفقس ويطلع كتاكيت تانية، وده بيفيد الاستثمار في البلد».