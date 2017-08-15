علي الدين هلال: حلم السيسي يفوق الواقع بمراحل.. وخريطة مصر ستتغير

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قال الدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب والرياضة الأسبق، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه ليس مختفي إعلاميًا، إذ أنه يقضي جزءًا كبيرًا من وقته في الجامعة والبحث العلمي وحضور المؤتمرات، كما أنه يجري دائمًا حوارات مع الصحف وبعض الفضائيات.

وأضاف هلال، خلال حواره في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «دي إم سي»، أن مصر تمر بمرحلة تغير وتحول شامل، موضحًا أن الدولة يقودها رئيس له حلم كبير يفوق الواقع، لافتًا: «فيه مشهد مؤثر في مؤتمر الشباب الأخير في الإسكندرية، لما قال واحد للسيسي أنت زعلان منا».

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وأشار إلى أن رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُعني أن «مصر صعبانة عليه»، -على حد وصف هلال-، موضحًا أن الرئيس ليس سعيدًا في أعماقه، ولكن المشروعات القومية ستغير خريطة مصر الحالية.