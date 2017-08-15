بعد كارثة الإسكندرية.. 8 «فضائح» جديدة تهز السكك الحديدية

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كتب - إسلام الشاذلى وعوض سليم ومحمد مجلى وإسلام عبدالخالق وهيثم بطاح وعلاء النجار وعمرو الشامى

شهدت عدد من محافظات الجمهورية كوارث ومهازل جديدة بعد واقعة تصادم قطارى خورشيد بمحافظة الإسكندرية مما أسفر عن سقوط 41 قتيلًا وإصابة 167 آخرين.

آخرها تعطل حركة القطارات بمحافظة البحيرة اليوم الثلاثاء نتيجة توقف القطار رقم 407 ركاب بخط «دمنهور - دسوق» بشكل مفاجئ بين محطتي بني هلال ونفرا بمركز دمنهور.

واندلع حريق فى قطار ركاب رقم 160 المتوجه من القاهرة إلى أسوان في أثناء رحلته فى العياط، مما أثار حالة فزع بين الركاب دفعت بعضهم إلى القفز من النوافذ.

وأوضحت هيئة السكك الحديدية أن الحريق اندلع بالقطار في أثناء مروره بمنطقة العياط في الجيزة دون أي إصابات.

وفقد سائق قطار التحكم في السرعة خلال رحلته من محطة أبو قير إلى المحطة الرئيسية بالإسكندرية، ولم يتوقف في محطة فيكتوريا إلى أن تمت السيطرة على الأمور في المحطة التالية.

وأصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا أوضحت أن جرار القطار رقم 160 تعرض لعطل فني، وتعطلت على إثره حركة القطارات دون أي إصابات.

وشب حريق في القطار رقم 25 "القاهرة - الإسكندرية" بسبب الاحتكاك الشديد بين الفرامل وعجلات القطار، مما تسبب في توقف القطار حتى تمكن مسؤولو محطة قلما في القليوبية من السيطرة على الحريق دون خسائر، وتسبب الحادث في تأخر حركة القطارات.

وتوقف القطار رقم 948 القادم من محافظة أسوان متجهًا إلى القاهرة، قبيل دخوله مدينة إسنا في قنا جراء عطل فني بجرار القطار، مما تسبب في تأخر وصوله لمحطة السكك الحديدية الرئيسية بالمحافظة لمدة 4 ساعات متواصلة.

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ودفعت هيئة السكك الحديدية بجرار آخر، واستكمل القطار رحلته إلى القاهرة.

وتعطل القطار المميز رقم 832 القادم من القاهرة باتجاه أسوان، أمام محطة دشنا شمالي قنا، لمدة ساعتين، بسبب توقف ماكينة جرار القطار لأسباب فنية.

وتوجهت على الفور فرق الصيانة التابعة إلى القطار، وأعادت الهيئة تغيير الجرار الذى شهد العطل، واستكمل القطار رحلته إلى أسوان.

وكشف مصدر في هيئة سكك حديد قنا أن أسباب تعطل القطار ترجع إلى حدوث عطل بشكل مفاجئ فى ماكينة الجرار للعربات المميزة التابعة للقطار رقم 832، وعلى الفور تم طلب جرار آخر محل واستكمل القطار رحلته.

وتسبب عطل فنى بجرار قطار رقم 482 «شربين - طنطا» فى توقف حركة القطارات لأكثر من ساعة في كفر الشيخ.

وتسبب ذلك في تكدس المواطنين في محطة كفر الشيخ، وأثار تعطل القطار خلال سيره بالقرب من مدخل المدينة، حالة من الذعر، وقفز عدد من الركاب من عربات القطار خوفًا من ملاقاة مصير ضحايا قطارى الإسكندرية.

ونجا ركاب قطار «المنصورة - طنطا» من الموت بعد خروجه عن مساره الأساسى، وسيره على الخط المعاكس، بسبب خطأ فى التحويله.

وفوجئ سائق القطار بأنه يسير فى الاتجاه المعاكس، ما دفعه لإيقاف القطار وإبلاغ رئيس المحطة لإيقاف حركة القطارات خشية الاصطدام بالقطار القادم من طنطا.

وعلى الفور تحرك مسؤولو هيئة السكك الحديدية إلى المحطة لتدارك الخطأ الفادح، كما انتقل اللواء علاء الدين يوسف، رئيس مدينة سمنود، لمتابعة الموقف على أرض الواقع، فى الوقت الذى توقفت فيه حركة القطارات فى الاتجاهين لأكثر من ساعة ونصف الساعة، حتى تمت إعادة القطار إلى مساره الطبيعى.