مساعد وزير الخارجية السابق: لا حل عسكري لأزمة سد النهضة

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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية السابق، إن القانون الدولي لا يسمح لأي دولة من دول المنبع بحوض النيل، أن تقيم منشآت من شأنها منع المياه عن دول المصب.

وأضاف خلال لقائه مع الدكتور معتز عبد الفتاح، مقدم برنامج «حلقة وصل»، المذاع على «أون لايف»، أن القانون الدولي به مشكلة، أنه يتأثر كثيرًا بالمصالح والضغوط والتدخلات الخارجية.

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وتابع حجازي، أن حل ملف أزمة مياه حوض النيل يجب يأخذ الطريق الدبلوماسي، مستبعدًا الحل العسكري، مضيفًا: «القوي لا يعلن عن وقوته، فتلك الدول تعرف مدى قوة مصر».

ودعا حجازي إلى ضرورة إقامة مشروعات بين دول حوض النيل مثل مشروعات الربط البري والمائي والكهربائي التي من شأنها تحقق منفعة مشتركة ومتبادلة لكل دول الحوض.