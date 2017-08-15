الجندي عن زيارة السيسي لتنزانيا: تحرك للسيطرة على أزمة سد النهضة

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أشاد مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنزانيا، موضحًا أن القيادة السياسية في مصر متمثلة في الرئيس والحكومة والبرلمان، تعمل على توطيد العلاقات المصرية الإفريقية، وعقب: "أنا حاليًا متواجد في أوغندا لدعوة رئيس البرلمان الأوغندي لزيارة مصر، بتوصية من رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال".

وأضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «دي إم سي»، أن الرئيس التنزاني قال اليوم إن دولته تتفهم أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته الأخيرة للبرلمان الأثيوبي قال: «مصر تحتاج إلى الحياة، و أثيوبيا تحتاج للتنمية»، خلال حديثه عن سد النهضة.

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وأشار إلى أن مصر تعيش الآن تحت خط الفقر المائي، فكان لا بد من القيادة السياسية للتحرك من أجل السيطرة على الأمر، موضحًا أن تنزانيا من الدول الكبرى في أفريقيا ولها دولة تاريخ قوي جدا مع مصر منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي كان يساعدهم في تأسيس دولتهم.