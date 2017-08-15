خالد منتصر: الاغتصاب المقنن يمارس في بيوت مصر (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور خالد منتصر، أستاذ الأمراض الجلدية، إن مصر تعاني من عيبا خطيرًا يتمثل فيما سماه «فوضى صرف الدواء» وخاصة المضادات الحيوية، كاشفا في الوقت ذاته أن هناك فوضى في إعلانات «المنشطات» على الفضائيات.

وتابع منتصر في مُداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، اليوم الاثنين، «استخدام المضادات الحيوية تعدى كل الحدود، وعلينا تقنين استخدام المضادات حتى لا يتحول لإدمان وخطر على الصحة».

شاهد أيضا

وأصاف خالد منتصر، أن المنشطات الجنسية تحولت لأمور طبيعية من وجهة نظر الشاب بسبب فوضى الإعلانات على الفضائيات، وقال: «الشاب يعيش أوهام كثيرة جدا بعدما يحصل على المنشطات، وحطمنا نظرية أن العلاقة الحميمة علاقة استمتاع، وللأسف أصبحت بيوت مصر، يُمارس فيها الاغتصاب المُقنن بورقة، نتيجة عدم الاستمتاع والعلاقة السامية أصبحت رق (عبودية)».



