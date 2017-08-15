خبيرة تجميل تقدم 7 نصائح لـ"مكياج" أفضل بعد سن الـ40

كتب - هشام عواض:

تحرص الفتيات وكذلك السيدات على الظهور في أبهى إطلالة وبكامل أناقتها، فالاهتمام بالجمال بداية من الملابس وحتى المكياج تفاصيل تهم أي سيدة وتظهر أنوثتها مهما تقدم بها العمر، ولكن لكل سن مكياج ونصائح خاصة بالعناية بالجمال والبشرة تختلف بمرور الوقت.

قدمت خديجة إسماعيل، خبيرة التجميل والمكياج، عدة نصائح للسيدات اللاتي في المرحلة العمرية أكبر من 40 عامًا، حول كيفية الاهتمام ببشرتهن والمكياج.ببعض النصائح منها:

- يجب على السيدة أن تغذي بشرتها بمادة الكولاجين والذي يوجد في بعض المستحضرات التي تعزز وجوده ومنها كريمات التفتيح وغسول الوجه، حيث يعمل على تقليل التجاعيد، مما يجعل بشرتها أكثر شباباً وإشراقة.

- يمكنك أيضاً تجديد البشرة في منطقة أسفل العينين لتحصلي على مكياج رائع، وجعلها أكثر نضارة من خلال "فيتامين د"، وذلك بإفراغ كبسولة الفيتامين تحت العينيين، ويحظر بلع الكبسولة.

- من الضروري أن يكون "الروج" ألوانه مثل النبيتي أو البنيات.

- عند وضع الماكياج يجب أن يكون الوجه مرتخي غر مشدود حتى لا تحدث تشققات به.

- من الأفضل وضع الكحل داخل العين فأنه يمنح بريق وجمال للعينين.

- يجب في المناسبات أن يكون الماكياج بشكل عام ألوانه هادئة، والابتعاد عن الألوان الصارخة والفاتحة.

- من الأفضل استخدام كريم الأساس أو "الفونديشن" السائل وليس الكريم، ويعمل على إخفاء عيوب الوجه وتوحيد لون البشرة.