شيكابالا يخرج عن صمته تجاه مرتضى منصور: «مش عايزني.. سيبني أمشي»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

خرج النجم محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك عن صمته، بشان أنباء رحيله عن القلعة البيضاء، معلقًا على تصريحات مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، بأنه سيكون ضمن قائمة اللاعبين المُستغنى عن خدماتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب «شيكابالا»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عايزني.. أديني حقي. مش عايزني سيبني أمشي».

شاهد أيضا

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مساء الإثنين، لبرنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، أن «شيكابالا» سيكون على رأس قائمة الراحلين عن الفريق، والتي تضم إلى جواره كلا من: أحمد جعفر، وشوقي السعيد، وإبراهيم صلاح، وإسلام جمال، ومحمد ناصف، وأسامة إبراهيم، وصلاح ريكو.

تصريحات مرتضى منصور..