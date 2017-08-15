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شيكابالا يخرج عن صمته تجاه مرتضى منصور: «مش عايزني.. سيبني أمشي»

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شيكابالا يخرج عن صمته تجاه مرتضى منصور: «مش عايزني.. سيبني أمشي» شيكابالا يخرج عن صمته تجاه مرتضى منصور: «مش عايزني.. سيبني أمشي»

التحرير

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خرج النجم محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي  عن صمته، بشان أنباء رحيله عن القلعة البيضاء، معلقًا على تصريحات ، رئيس النادي الأبيض، بأنه سيكون ضمن قائمة اللاعبين المُستغنى عن خدماتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

وكتب «شيكابالا»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عايزني.. أديني حقي. مش عايزني سيبني أمشي».

شيكابالا

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وأكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مساء الإثنين، لبرنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، أن «شيكابالا» سيكون على رأس قائمة الراحلين عن الفريق، والتي تضم إلى جواره كلا من: أحمد جعفر، وشوقي السعيد، وإبراهيم صلاح، وإسلام جمال، ومحمد ناصف، وأسامة إبراهيم، وصلاح ريكو.

تصريحات مرتضى منصور..

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التحرير

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