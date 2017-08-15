سيدة عمرها 51 عاماً تنقص وزنها بطريقة مبتكرة

كتبت- هدير غيث:

زيادة الوزن تعتبر مشكلة تؤرق الكثير، والسيدات بشكل خاص، فيلجأ البعص الى اخصائيين التغذية أو القيام ببعض التمارين الرياضية، ولكن هناك طريقة أخري قامت بها "جدة" لإنقاص وزنها الزائد.

ذكر موقع د"يلي ميل" أن سيدة مسنة أنقصت زونها 50 كيلو للتخلص من الدهون المترهلة عن طريق رفع الأثقال وزيادة البروتينات في وجباتها.

وقالت"ميشيل فرانكلين"،51 عاماً، من انجلترا انها اعتمدت في إنقاص وزنها، على الحساب الدقيق للاستهلاك اليومي للسعرات الحرارية، وذلك عن طريق ضبط الاستهلاك اليومي من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون. حيث أوضحت بأنها تعلم كم جرام من هذه المكونات يحتاجه الجسم خلال اليوم، ولابد من زيادة الكربوهيدرات حتى تتمكن من التقدم في صالة الألعاب الرياضية.

وقالت ان وجبة الافطار الخاصة بها تحتوي على اللبن أو الزبادي أو الشوفان والفاكهة المجمدة، بينما الغداء عبارة عن بروتين" لحم بقري أو دجاج " مع الخضروات والسلطة، والعشاء هو عجة الجمبري مع الخضار مثل السبانخ والقرنبيط والبطاطا الحلوة، كما تتناول بعض المكملات الغذائية المصرح بها، والتي تحتوي على اوميجا3، وزيت السمك والفيتامينات، والماغنسيوم، والكالسيوم، الكربوهيدرات

وذكرت ان السبب وراء تلك التجربة، عندما شاهدت صورة لنفسها وهي تحاول الاختباء خلف ابنتها في حفل تخرجها، فأرادت ان تقوم بتخسيس نفسها بذاتها، فقامت بطلب مساعدة من مدرب بالصالة الرياضية المحلية، التي علمت من خلالها عن فوائد التدريب على القلب والصحة.

كما أوضحت من خلال حديثها مع مجموعتها في دردشة على برنامج "واتساب"، أنها تقوم بمناقشة زملائها بأنهن نساء صغيرات قويات.

. واثبتت "ميشيل" في النهاية ان رفع الأثقال لم يعد مقيداً لمن يسعون لزيادة كتلتهم العضلية، وتم دعوتها لخفض وزنها، لتمثيل بريطانيا العظمي في بطولة العالم لرفع الأثقال.