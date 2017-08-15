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أبرز عناوين الصحف العالمية

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مصراوي Masrawy

أبرز عناوين الصحف العالمية

12:41 ص الثلاثاء 15 أغسطس 2017

إعداد – محمد الصباغ:
قالت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية إن عودة السفير الإيطالي إلى ستمكن روما من متابعة تطورات التحقيقات في قضية جوليو ريجيني بشكل مباشر، وتناولت صحيفة الجارديان البريطانية كيف يجبر المهربون المهاجرين الأفارقة على القفز في البحر خلال عمليات التهريب، واستعرضت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحول مدينة إدلب إلى ملجأ للسوريين يسيطر عليه المتطرفون.

1 – لاريبوبليكا: عودة السفير تمكن روما من متابعة قضية ريجيني بشكل مباشر
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نقلت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية عن بيارو فاسينو، عضو الحزب الديمقراطي الإيطالي الوزير السابق، قوله إن عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة ستُمكن السلطات الإيطالية من متابعة تطور التحقيقات مباشرة ويوميا، مضيفًا أن وجود السفير كانتيني سيساهم في حل العديد من القضايا الهامة التي تؤثر على دول البحر الأبيض المتوسط.
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2 – الجارديان: ناجون يشرحون كيف أجبر المهربون العشرات على القفز في البحر

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كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن المهاجرين الأفارقة الذين يغادرون الصومال على متن قوارب لتهريب البشر للوصول إلى اليمن، يتعرضون للعديد من الانتهاكات، حيث يجبرهم المهربون الخائفون من الاعتقال على القفز في المياه على مسافات بعيدة قبالة ميناء عدن.
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3- واشنطن بوست: كيف يحسن العلاقات مع روسيا

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تساءلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عما إذا كان بمقدور إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصلاح التصدعات التي أصابت جدار العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا قبل أن تنهار بشكل كامل، مشيرة إلى تعرض عدة أجزاء من معاهدة السيطرة على الأسلحة وعدم انتشارها بين البلدين إلى التهاوي بسبب مزيج من سوء السلوك الروسي والإهمال الأمريكي.
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4- نيويورك تايمز: المتطرفون يزيدون سيطرتهم على ملجأ السوريين

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استعرضت الصحيفة كيف تم نقل أحد السوريين بعد أن نجا من حصار القوات الحكومية وعائلته من منطقة يسيطر عليها المتمردون في محافظة حمص وسط سوريا واقتيادهم إلى منطقة فقيرة في الشمال الغربي. ولكن منذ وصول رحيم وزوجته وأطفالهما الأربعة إلى محافظة إدلب في مايو الماضي، كافحوا من أجل العثور على الغذاء والمأوى، وأصبح الفرع السوري لتنظيم القاعدة يهيمن على المنطقة، مما أثار مخاوف من أن القنابل التي تستهدف الجهاديين يمكن أن تقع عليهم.
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5- التليجراف: بلير حصل على ملايين الدولارات من دولة عربية ثرية خلال عمله كمبعوث للشرق الأوسط

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ذكرت صحيفة الديلي تلجراف وتقرير في صفحتها الأولى كتبه إدوارد مالنيك بعنوان "بلير حصل على ملايين الدولارات من الإمارات أثناء عمله كمبعوث للشرق الأوسط". ويقول مالنيك إن بلير يواجه تساؤلات جادة بشأن احتمال حدوث تعارض مصالح أثناء عمله كمبعوث للشرق الأوسط، حيث كشفت رسائل بالبريد الإلكتروني أُطلعت عليها الصحيفة إنه كان يتلقى مخصصات مالية من الإمارات إبان اضطلاعه بدوره في المنطقة.
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مصراوي Masrawy

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