العرب اليوم: عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة وانفجار جنوبي اليمن

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العربية، اليوم الاثنين، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها مقتل عشرات المدنيين في الرقة جراء غارات التحالف الدولي وانفجار عبوة ناسفة جنوبي اليمن، إضافة إلى زيارة مقتدى الصدر إلى دولة الإمارات.

1- إيطاليا تقرر عودة سفيرها إلى القاهرة

وزير الخارجية الإيطالي أنجيلانو ألفانو في روما (أ ف ب)

قالت وكالة أنباء رويترز إن إيطاليا قررت عودة سفيرها إلى مصر بعد عام من سحبه عقب مقتل الطالب جوليو ريجيني.

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2- التحالف الدولي يقتل عشرات المحاصرين المدنيين في الرقة

آثار الدمار جراء غارات التحالف الدولي في الرقة - أرشيفية (أ ف ب)

سقط عشرات القتلى والجرحى، اغلبهم نساء واطفال، في قصف لطائرات التحالف الدولي على مدينة الرقة شمال شرقي سورية.

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3- مقتل 12 مدنيًا بانفجار عبوة ناسفة في جنوب اليمن

انفجار عبوة ناسفة في جنوب اليمن (أ ف ب)

قتل 12 مدنيًا يمنياً وأُصيب أربعة آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة كانت تقلهم في محافظة الضالع جنوب البلد الغارق في نزاع مسلح، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

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4- إيران ترحب بالحوار بين بغداد وأربيل

الرئيس الإيراني حسن روحاني يستقبل الرئيس العراقي في طهران يوم 5 أغسطس الماضي (أ ف ب)

رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، بالحوار الداخلي بين بغداد واربيل.

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5- مقتدى الصدر يزور الامارات بعد السعودية

ولي عهد ابوظبي يصافح رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اليوم (أ ف ب)

قام رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر بزيارة الى دولة الامارات العربية المتحدة التقى خلالها ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك بعد اسبوعين على زيارة نادرة قام بها الى السعودية.

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