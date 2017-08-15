حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الاثنين، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها فيضانات في سيراليون وعشرات القتلى في بوركينا فاسو جراء هجوم، إضافة إلى تصاعد التوتر بين الإدارة الأمريكية والصين.

1- عشرات القتلى في هجوم على مطعم ببوركينا فاسو



حواجز أمنية في محيط الحادث اليوم (أ ف ب)

صرح وزير الإعلام في بوركينا فاسو ريمي داندجينو بأن قوات الأمن سيطرت على الأوضاع في المنطقة التي تعرض مطعم فيها لهجوم أسفر عن مقتل 18 شخصًا.

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2- ترامب يأمر بمراجعة الممارسات التجارية الصينية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم (أ ف ب)

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامره بمراجعة الممارسات التجارية للصين وهي واحدة من نقاط الاحتكاك بين البلدين اللذين يمتلكان أكبر اقتصادين في العالم.

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3- عشرات المصابون في حادث دهس بباريس

عناصر من الشرطة الفرنسية في موقع الحادث اليوم (أ ف ب)

اعترف سائق السيارة التي قامت بدهس عملاء مطعم للبيتزا شرق باريس بأنه كان يهدف إلى الانتحار.

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4- مقتل جنود باكستانيين جراء انفجار قنبلة في عيد الاستقلال

صورة من موقع الانفجار اليوم غرب باكستان (أ ف ب)

ذكر مسؤولون أن قنبلة مزروعة على جانب طريق استهدفت قافلة تقل جنود تابعين لقوات أمن شبه عسكرية في جنوب غرب باكستان، مما أسفر عن مقتل ستة جنود وإصابة عدة آخرين بجروح.

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5- مقتل 205 شخصًا على الأقل خلال فيضانات وانهيارات أرضية في سيراليون

أضرار جسيمة تقع جراء فيضانات وانهيارات أرضية في سيراليون (أ ف ب)

ذكرت منظمة الصليب الأحمر المحلية في سيراليون أن 205 شخصًا على الأقل قضوا نحبهم، عندما تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية قرب العاصمة فريتاون.

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