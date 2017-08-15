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بالأرقام - ماذا قدمت وزارة الداخلية في ذكرى "فض رابعة والنهضة"؟ 12:12 ص الثلاثاء 15 أغسطس 2017

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:شنت أجهزة الأمن بمختلف محافظات الجمهورية حملات مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.وشهدت مختلف محافظات الجمهورية انتشارًا أمنياً مكثفًا من قوات الشرطة تزامنا مع الذكرى الرابعة لأحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.وأجرى مديرو أمن (القاهرة، الجيزة، الأقصر، الفيوم، البحيرة، سوهاج، بني سويف، الإسماعيلية، الغربية، دمياط، مطروح، القليوبية، بورسعيد) جولات ميدانية، تفقدوا خلالها الحالة الأمنية بمختلف المواقع الشرطية بنطاق المديريات والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية، وقوات تأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والعامة؛ للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية.وحرص مديرو الأمن على التأكد من تطبيق الخطط الأمنية التي تم اعتمادها لتوفير أقصى درجات التأمين، والتأكيد على الحفاظ على منطقة خالية في محيط كل كنيسة كحرم آمن لها يمنع تواجد أو مرور أية سيارات أو دراجات بخارية بها.والتقى مديرو الأمن بعدد من مسؤولي الكنائس الذين قدموا الشكر لوزير الداخلية على ما تقوم به أجهزة الأمن من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار وما توليه من اهتمام لتأمين دور العبادة.وتفقد مديرو الأمن السيارات المستحدثة كدوريات بالأقسام ماركة مرسيدس التي قامت وزارة الداخلية بدعم أقسام شرطة المديرية بها والمجهزة بأحدث التقنيات؛ للكشف عن السيارات المسروقة، ومراقبة الطرق من خلال الكاميرات المثبتة بجسم السيارة، والمزودة أيضًا بإمكانية الكشف عن الأحكام الجنائية؛ لتحقيق الاشتباهات الفورية وكذا تم تجهيزها بمكان للاحتجاز يسع عددًا من المتهمين.وكلف مديرو الأمن خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر في محيط المنشآت المهمة ودور العبادة كإجراء احترازي دوري؛ لتحقيق أعلى درجات التأمين إضافة إلى نشر الأقوال الأمنية وقوات الانتشار السريع التي تجوب كافة أرجاء العاصمة لتحقيق أعلى درجات التأمين في كافة الشوارع والميادين.كما كلف مديرو الأمن خدمات البحث الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه، وضبط كل ما قد يخل بالأمن العام والاستعانة بمنظومة كاميرات المراقبة الموجودة بكافة المحاور والميادين.وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الحملات في المحافظات عن ضبط 215 قضية مخدرات (4 أطنان بانجو، 10 كجم حشيش، 3 كجم هيروين، 35 ألف قرص مخدر)، و92 هاربًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة.كما تم ضبط 4 تشكيلات عصابية ضموا 12 متهمًا، ارتكبوا 4 حوادث متنوعة، وضبط 11 متهما بارتكاب أعمال البلطجة وفرض السيطرة، إضافة إلى تنفيذ 41 ألفا و738 حكما قضائيا متنوعا، وإعادة 6 سيارات، دراجتين ناريتين مُبلغ بسرقتهم.وقتُل مسلحان في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بمنطقة أرض التين بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وأشارت التحريات إلى تورطهما في حادث اغتيال ضابط الأمن الوطني النقيب إبراهيم العزازي يوم 7 يوليو الماضي.وقبل نهاية اليوم، تمكنت قوات أمن الوادي الجديد، من تصفية عنصرين إرهابيين بصحراء مركز الفرافرة، عند الكيلو 160على طريق (الفرافرة - أسيوط). وتبين أن العنصرين تابعين لمجموعة الإرهابي الهارب "عمرو سعد"، وأنهما أحد المتورطين في حادث استهداف رجال شرطة، أول أمس الأحد، والذي أسفر عن مقتل انتحاري فجر نفسه، دون خسائر في صفوف الشرطة.

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