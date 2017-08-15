10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الوضع في ليبيا لايزال صعبا، كما صرح المشير خليفة حفتر بأن روسيا ستبقى صديقة لبلاده، واعتبر وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات أن الحل الوحيد لقطر للخروج من أزمتها هو إدراك أن الحل في الرياض، ووصف رئيس كوريا الجنوبية الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية بأنه التهديد الأخطر من أي وقت مضى.

1 - لافروف خلال لقاء حفتر: الوضع في ليبيا لا يزال صعبا

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (أرشيفية)

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن كل جهود الوساطة في أزمة ليبيا يجب أن تكون على أساس قرارات الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الانباء الروسية (سبوتنيك) عن لافروف قوله أثناء محادثات مع المشير خليفة حفتر الذى عينه مجلس النواب قائدا عاما للجيش الوطني الليبي "الوضع في ليبيا لا يزال صعبا وخطر التطرف ما زال قائما".

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2- حفتر: روسيا ستبقى صديقا جيدا لنا ولن ترفض مساعدتنا

المشير خليفة حفتر (أرشيفية)

صرح المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب قائدا عاما للجيش الوطني الليبي، بأنه بحث مع الجانب الروسي إمكانية تقديم دعم عسكري روسي لبلاده.

ونقلت وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك" عن حفتر القول، لدى إجابته عن سؤال بهذا الصدد من جانب الصحفيين: "نعم، لقد ناقشنا ذلك، وواثق من أن روسيا ستبقى صديقا جيدا لنا ولن ترفض المساعدة"، مضيفا: "نحن نكون سعداء جداً إذا شاركت روسيا في إيجاد الحلول للازمة الليبية".

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3- ميركل: أعمال العنف في فيرجينيا مقززة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية)

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ما قام به المؤمنون بتفوق العرق الابيض في تظاهرة عنيفة في فيرجينيا بالأمر "المقزز" معتبرة أنه "هجوم شرير" ضد متظاهرين معارضين، حسبما ذكر متحدث باسمها.

وعبّر المتحدث ستيفن سيبرت بتصريحات شديدة اللهجة عن صدمة ميركل بتجمع أعضاء كو كلوكس كلان وأمريكيين بيض آخرين في شارلوتسفيل.

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4- قرقاش: موقف قطر "مكابر" وعليها إدراك أن الحل في الرياض

وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش (أرشيفية)

وصف الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية في الإمارات، إن الموقف القطري في الأزمة الخليجية الحالية بأنه "مكابر" ويحرق "الجسور" مع محيطه، مضيفًا أنه لا فرصة لخروج الدوحة مما وصفه بالنفق المظلم إلا بالعودة للمطالب الثلاثة عشر والإقرار بأن الحل في الرياض.

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5- مون جاي: الوضع الأمني "أكثر خطورة" من أي وقت مضى

الرئيس الكوري الجنوب مون جاي (ارشيفية)

أعلن المتحدث باسم الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي أن الوضع الامني الحالي في شبه الجزيرة الكورية يشكل "تهديدا خطيرا وحقيقيا وملحا أكثر من أي وقت مضى"، في ظل تصاعد التهديدات بين النظام الكوري الشمالي وواشنطن. وقال مون إن التجارب الصاروخية لبيونجيانج تعكر صفو السلام في المنطقة وحول العالم.

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6- قاسمي: نرحب بالحوار بين بغداد وأربيل

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي (أرشيفية)

رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، بالحوار الداخلي بين بغداد واربيل. وقال قاسمي إن قادة و ابناء الشعب العراقي من خلال التضامن والوحدة قد حققوا حتى الأن انجازات قيمة في مجال مكافحة الإرهاب وتحرير إراضيهم المحتلة من قبل داعش،بحسب وكالة تسنيم الدولية للانباء.

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7- دانفورد: مستعدون لاستخدام قدراتنا العسكرية ضد بيونجيانج

رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد (أرشيفية)

صرح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد أن بلده تسعى لحل الأزمة مع كوريا الشمالية سلميا إلا أنها تظل مستعدة لاستخدام كامل قدراتها العسكرية للدفاع عن نفسها وحلفائها في حال وقوع استفزازات.

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8- جابرييل: ميركل ترضخ لسياسة ترامب بخصوص العسكرة

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل (أرشيفية)

بعد إدراج زيادة النفقات الدفاعية في البرنامج الانتخابي للتحالف المسيحي، انتقد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل المستشارة ميركل، مؤكدا وجود مقترح بخفض نفقات الإعانات الاجتماعية لتمويل زيادة النفقات العسكرية.

وذكر جابرييل، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن الانتخابات التشريعية المقبلة في ألمانيا ستكون أيضا بمثابة "تصويتاً على ما إذا كانت ألمانيا ستبقى قوة سلام أم تابعا لهوس التسليح لدى ترامب".

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9- ضاحي خلفان: قطر في عزلة عربية غير مسبوقة

الفريق ضاحي خلفان، النائب السابق لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي (أرشيفية)

قال الفريق ضاحي خلفان، النائب السابق لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي، إن "قطر تعيش عُزلة عربية غير مسبوقة بسبب تنظيم الحمدين الإرهابي"، مؤكدًا على أن الشعب القطري لا يعبر عن حكومته وبطانتها الفاسدة، وأنه "يستشعر بمرارة المأساة التي تورّط فيها نظامه".

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10- كينياتا: لننه الاحتجاجات ونتوجه للقضاء

الرئيس الكيني أوهورو كينياتا (أرشيفية)

دعا الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينجا إلى حث أنصاره على إنهاء احتجاجاتهم في الشوارع والتقدم بمزاعمه حول تزوير الانتخابات الرئاسية إلى القضاء، وذلك في محاولة لتهدئة الأزمة بعد أعمال العنف والشغب التي تشهدها البلاد منذ أيام على خلفية الانتخابات، والتي قُتل وأصيب فيها العشرات.

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