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مجدي عبد الغني: لا صحة لقيد 4 أجانب في الموسم الجديد (فيديو)

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مجدي عبد الغني: لا صحة لقيد 4 أجانب في الموسم الجديد (فيديو) مجدي عبد الغني: لا صحة لقيد 4 أجانب في الموسم الجديد (فيديو)

التحرير

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قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إنه لا يوجد أساس من الصحة لخبر قيد 4 لاعبين أجانب في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وأضاف «عبد الغني»، خلال تصريحات تليفزيونية، لقناة sports، أن قرار تعيين حكم أجنبي لمباراة الأهلي والمصري «صائب» لتجنب أى لغط قد يحدث، وخلق حالة من الهدوء على اللقاء، مؤكدًا أن الجميع في مجلس الجبلاية اتفق على الفكرة.

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ويلتقي الأهلي مع المصري في الساعة الثامنة من مساء غدٍ، الثلاثاء، على ملعب برج العرب في الدور النهائي من بطولة كأس .  

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التحرير

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