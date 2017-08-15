رئيس المصري: مواجهة الأهلي «عادية».. وحسام حسن ضاعف طموحاتنا (فيديو)

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قال سمير حلبية، رئيس النادي المصري، إن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أخبر اللاعبين بضرورة التحلي بالأخلاق والروح الرياضية خلال مواجهة النادي الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع المصري في الساعة الثامنة من مساء غدٍ، الثلاثاء، على ملعب برج العرب في الدور النهائي من بطولة كأس مصر.

وأضاف «حلبية»، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة dmc sports، أن مباراة الأهلي والمصري «عادية» ومثلها مثل غيرها، مؤكدًا أن حسام حسن، المدير الفني للنادي البورسعيدي، ضاعف من طموح جماهير وإدارة الفريق.

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وأكد، أن نادي الزمالك طلب رسميًا ضم أحمد كابوريا لاعب وسط الفريق، موضحًا أن المفاوضات متوقفة الآن، بسبب رغبة النادي الأبيض في تقليل المقابل المادي، مع التخلي عن بعض اللاعبين مثل شيكابالا لكن هذا لن يحدث لأننا نحتاج للمال حاليًا.