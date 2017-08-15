«هوت شورت ومشهد جريء مع الزعيم».. مواقف فتحت النار على غادة عادل

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تعتبر الفنانة غادة عادل من أشهر الفنانات ونجوم الصف الأول على الساحة الفنية الحالية، إذ قدمت عديدًا من الأعمال المميزة سواء في الدراما وكان آخرها مع "الزعيم" في "عفاريت عدلى علام" أو السينما، حيث شاركت مؤخرًا في "هروب إضطراري"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر في موسم عيد الفطر.

الجدير بالذكر أن "غادة" ارتبط اسمها في الفترة الأخيرة بالعديد من الأزمات والمشكلات، كان بعضها شخصيًا.. وآخر بسبب جرأتها التى لم يعتد عليها الجمهور.. ونرصد أبرز تلك المواقف خلال التقرير التالى..

«سيجارة»

حالة من الجدل أثارتها الفنانة غادة عادل بعدما قام زوجها المخرج مجدي الهواري بنشر صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وكان يضع سيجارة في فمه، ولكن دون أن يشعلها، أما غادة فكانت هي الأخرى تشرب سيجارة كانت تمسكها في يديها، وهو الأمر الذي أثار جدلًا حولها، وتسببت في صدمة لدي جمهورها، الذي لم يعتد رؤيتها في تلك الحالة، وطالبوها بأن تبتعد عنها حتى لا تؤثر على صحتها وجمالها.

ملابسها في «عفاريت عدلى علام»

خرجت الفنانة غادة عادل عن المألوف بارتدائها ملابس أكثر جرأة في أحد المشاهد التى جمعتها بالفنان عادل إمام، مما عرضها للكثير من الانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن طبيعة المشاهد لا تلائم عرضها في الشهر الكريم.

«هوت شورت» يعرضها للانتقادات

تعرضت أيضًا لسيل من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جلسة تصوير صيفية ارتدت فيها "بلوزة" كاشفة للبطن، و"هوت شورت" لتظهر بها في مجلة Lounge بعدسة المصور شريف قمر.

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«جلسة تصوير» جريئة

خضعت أيضًا لجلسة تصوير مع المصور شريف قمر، غيرت من شكلها المتعارف عليها تمامًا، وارتدت فستانا قصيرًا جدًا، واختارت وضعيات مثيرة، وهو الأمر الذي أثار استياء الجمهور.

الجدير بالذكر أن المصور بعدما قام بنشر بعض اللقطات والصور عبر صفحته الشخصية "فيسبوك"، قام بحذفها على الفور بعد دقائق من نشرها، خاصة بعدما وجدت صدى سيئًا لدى جمهور "غادة"، الذي لم يعتد منها على هذه الإطلالات.

«موقف محرج» في عزاء «خان»

تعرضت "غادة" لموقف محرج أثناء تقديمها واجب العزاء في وفاة المخرج محمد خان، بسقوطها على الأرض وحاول زوجها المخرج مجدي الهواري الذي كان برفقتها الإمساك بها قبل سقوطها، لكنها سقطت بالفعل، ليقوم بمساعدتها على الوقوف برفقة الحاضرين، وكالعادة التقطت عدسات المصورين لها مجموعة من الصور أثناء سقوطها، وانتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.