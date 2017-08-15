أخبار عاجلة

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البحرية الأمريكية: طائرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات "يو إس إس نيمتز"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البحرية الأمريكية: طائرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات "يو إس إس نيمتز"

12:00 ص الثلاثاء 15 أغسطس 2017

حاملة طائرات

واشنطن - (أ ش أ)

أفاد مسؤول في البحرية الأمريكية بأن طائرة إيرانية بدون طيار اقتربت من حاملة طائرات أمريكية كانت تجري عمليات في المياه الدولية بالخليج، حتى أصبحت على بعد 300 متر منها.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم الإثنين، عن المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات البحرية أيان ماكونهي، قوله إن الطائرة بدون طيار "اقتربت بصورة غير آمنة وغير احترافية" أثناء مرورها بحاملة الطائرات "يو إس إس نيمتز" دون إضاءة كشافاتها مساء أمس الأحد.

وأضاف أن القائمين على تشغيل الطائرة لم يستجيبوا لنداءات الاتصال.

والثلاثاء الماضي، قال مسؤول أمريكي إن طائرة إيرانية بدون طيار اقتربت من مقاتلة أمريكية أثناء استعدادها للهبوط على متن حاملة الطائرات، وقال المسؤول حينئذ إن تلك الواقعة تعد الـ13 من نوعها خلال العام الحالي.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البحرية الأمريكية تعلق رحلاتها الجوية 24 ساعة بعد حادثي تحطم

    أخبار

  • مشاة البحرية الأمريكية توقف طلعات طائراتها 24 ساعة لدواعي السلامة

    أخبار

  • طائرة إيرانية بدون طيار كادت تصطدم بمقاتلة أمريكية في الخليج

    أخبار

  • طوكيو تطلب من أمريكا عدم تحليق طائرات "أوسبري" فوق اليابان

    أخبار

إعلان

a2c167609b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟