البحرية الأمريكية: طائرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات "يو إس إس نيمتز"
البحرية الأمريكية: طائرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات "يو إس إس نيمتز"
12:00 ص الثلاثاء 15 أغسطس 2017
حاملة طائرات
واشنطن - (أ ش أ)
أفاد مسؤول في البحرية الأمريكية بأن طائرة إيرانية بدون طيار اقتربت من حاملة طائرات أمريكية كانت تجري عمليات في المياه الدولية بالخليج، حتى أصبحت على بعد 300 متر منها.
ونقل راديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم الإثنين، عن المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات البحرية أيان ماكونهي، قوله إن الطائرة بدون طيار "اقتربت بصورة غير آمنة وغير احترافية" أثناء مرورها بحاملة الطائرات "يو إس إس نيمتز" دون إضاءة كشافاتها مساء أمس الأحد.
وأضاف أن القائمين على تشغيل الطائرة لم يستجيبوا لنداءات الاتصال.
والثلاثاء الماضي، قال مسؤول أمريكي إن طائرة إيرانية بدون طيار اقتربت من مقاتلة أمريكية أثناء استعدادها للهبوط على متن حاملة الطائرات، وقال المسؤول حينئذ إن تلك الواقعة تعد الـ13 من نوعها خلال العام الحالي.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
البحرية الأمريكية تعلق رحلاتها الجوية 24 ساعة بعد حادثي تحطم
-
مشاة البحرية الأمريكية توقف طلعات طائراتها 24 ساعة لدواعي السلامة
-
طائرة إيرانية بدون طيار كادت تصطدم بمقاتلة أمريكية في الخليج
-
طوكيو تطلب من أمريكا عدم تحليق طائرات "أوسبري" فوق اليابان
إعلان
إعلان