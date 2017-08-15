البحرية الأمريكية: طائرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات "يو إس إس نيمتز"

واشنطن - (أ ش أ)

أفاد مسؤول في البحرية الأمريكية بأن طائرة إيرانية بدون طيار اقتربت من حاملة طائرات أمريكية كانت تجري عمليات في المياه الدولية بالخليج، حتى أصبحت على بعد 300 متر منها.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم الإثنين، عن المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات البحرية أيان ماكونهي، قوله إن الطائرة بدون طيار "اقتربت بصورة غير آمنة وغير احترافية" أثناء مرورها بحاملة الطائرات "يو إس إس نيمتز" دون إضاءة كشافاتها مساء أمس الأحد.

وأضاف أن القائمين على تشغيل الطائرة لم يستجيبوا لنداءات الاتصال.

والثلاثاء الماضي، قال مسؤول أمريكي إن طائرة إيرانية بدون طيار اقتربت من مقاتلة أمريكية أثناء استعدادها للهبوط على متن حاملة الطائرات، وقال المسؤول حينئذ إن تلك الواقعة تعد الـ13 من نوعها خلال العام الحالي.