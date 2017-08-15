بالصور.. الحماية المدنية بسوهاج تنقذ حياة طبيب

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أنقذت قوات الحماية المدنية في سوهاج، تحت إشراف العميد علاء الدين السعيد، اليوم الإثنين، استشاري جراحة بمستشفى سوهاج العام من غيبوبة سكر، أثناء إقامته مفرده داخل مسكنه بعمارات الشرق في مدينة ناصر دائرة قسم ثان.

تلقى العميد أحمد أبو عايد، مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، بلاغًا من الأهالي بعدم خروج ممدوح فرج رزق الله (59 سنة) استشاري جراحه بمستشفى سوهاج العام، من مسكنه الكائن بعمارات الشرق

مدينة ناصر دائرة القسم، ومنذ عدة أيام.

جرى إخطار مدير أمن سوهاج، عمر عبد العال، وانتقلت القيادات الأمنية وقوات إدارة الحماية المدنية إلى مسكن الطبيب، حيث تبين للرائد أحمد المولد، رئيس مباحث قسم شرطة ثان سوهاج، أن المذكور يقطن بالطابق الرابع بالعقار المشار إليه.

وبالطرق على باب المسكن عدة مرات لم يستجب، فاستخدمت قوات إدارة الحماية المدنية السلم الهيدروليكي للدخول إلى المسكن عبر الشرفة، وتبين أنه ملقى على الأرض بأحد الغرف وفي حالة غيبوبة.

نُقل الطبيب المصاب إلى مستشفى الهلال دائرة القسم، وتبينت إصابته بغيبوبة سكر، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.​