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إبراهيم حسن: لو إدينا منظشطات للاعب حمار مش هيعمل حاجة

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إبراهيم حسن: لو إدينا منظشطات للاعب حمار مش هيعمل حاجة إبراهيم حسن: لو إدينا منظشطات للاعب حمار مش هيعمل حاجة

التحرير

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قال إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، إن طلب مسؤولو الأهلي اجراء كشف المنشطات على لاعبي الفريق البورسعيدي «غريب»، معلقًا: «كل التقدير للنادي الأهلي، لكن مكنتش أحب إن الكلام ده يتقال في الوقت ده، وإحنا مستعدين لكشف المنشطات».

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة اليوم الاثنين، من برنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض على قناة المحور، «لو إدينا منشطات للاعب حمار مش هيعمل حاجة في الملعب، مهما هنديله منشطات مش هيبقى لاعيب كويس».

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ويلتقي الأهلي مع المصري في الساعة الثامنة من مساء غدٍ، الثلاثاء، على ملعب برج العرب في الدور النهائي من بطولة كأس


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التحرير

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