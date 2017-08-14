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مرتضى: «بيتسوركا مالوش كبير.. وده اللي عايزه الزمالك» (فيديو)

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مرتضى: «بيتسوركا مالوش كبير.. وده اللي عايزه الزمالك» (فيديو) مرتضى: «بيتسوركا مالوش كبير.. وده اللي عايزه الزمالك» (فيديو)

التحرير

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قال ، رئيس نادي ، إن الرومانى فيكتور بيتسوركا، المرشح لقيادة الفريق الأبيض، يقترب من التوقيع مع النادي رسميًا.

وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية، مساء اليوم الإثنين، ببرنامج «90 دقيقة» الذي يعرض على قناة المحور، أن بيتسوركا يمتلك ميزة مهمة يحتاجها الزمالك، وهى أن شخصيته حازمة معلقًا «معندوش كبير في الملعب».

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وعن اللاعبين الراحلين عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، شدد رئيس القلعة البيضاء، «لن يرحل أى لاعب عن الزمالك مجانًا»، مشيرًا إلى أن هناك 9 لاعبين سيغادرون النادي على رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق. 

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التحرير

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