مقتل 205 أشخاص على الأقل خلال فيضانات وانهيارات أرضية في سيراليون

كيب تاون - (د ب أ)

ذكرت منظمة الصليب الأحمر المحلية في سيراليون، اليوم الاثنين، أن 205 أشخاص على الأقل قضوا نحبهم ،عندما تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية قرب العاصمة فريتاون .

وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر في سيراليون، أبو بكر تاراويلي، في تصريحات هاتفية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الحصيلة الدقيقة لعدد الضحايا وصلت إلى 205 قتيل، ومن المحتمل أن تزداد".

وقال نائب الرئيس فيكتور فوه للصحفيين "من المحتمل وجود المئات من القتلى تحت الانقاض".

وتابع تاراويلي، أن جهود الانقاذ مستمرة، مشيرا إلى أن حوالى 600 شخص مازالوا في عداد مفقودين. وبالإمكان رؤية المتطوعين في حي لوملي يساعدون على انتشال الجثث. ومن الممكن سماع صوت صفارات الإنذار في كل مكان.

وقال تاراويلى "في مستشفى كونوت،وهى أكبر مستشفى، نُقل 179 جثة حتى الأن إلى المشرحة"، مشيرا إلى أن هذا تجاوز قدرات المستشفى بصورة كبيرة.

وأفادت صحيفة "سيراليون تليجراف" المحلية بأن هناك 60 طفلا من بين الجثث التي وصلت إلى المستشفى.

وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية في ضواحي فري تاون مما تسبب في طمر وتدمير عشرات المنازل، فيما غمرت مياه الفيضانات كثير من الشوارع.

وذكر المتحدث أن مئة بناية على الأقل انهارت في منطقة سكنية مكتظة بغرب فري تاون، كما أن هناك عشرات المفقودين.