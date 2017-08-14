سكرتير عام البحر الأحمر يبحث الموقف التنفيذي لتطوير العشوائيات

الغردقة - أ ش أ:

عقد سكرتير عام محافظة البحر الأحمر اللواء عبد الفتاح تمام اجتماعًا، اليوم الإثنين، لبحث الموقف التنفيذي لتطوير العشوائيات بمدن المحافظة بحضور رؤساء مدينة الغردقة اللواء علي شوكت، ورئيس مدينة رأس غارب اللواء محمد حلمي، ورئيس مدينة القصير اللواء يوسف الشاهد وعدد من مسئولي الجهاز التنفيذي والمكتب الاستشاري بالمحافظة.

وتناول الاجتماع - حسبما جاء في بيان لمحافظة البحر الأحمر اليوم - أعمال تطوير العشوائيات بمدن البحر الأحمر، ومتابعة آخر الأعمال والمستجدات من مشروعات تطوير العشوائيات والذي يضم إنشاء عدد من البيوت السكنية الجديدة بجانب عدد من العمارات بكل مدينة.

وأكد السكرتير العام على مسئولي وحدة تطوير العشوائيات بتجهيز عضو من كل مدينة بالمحافظة في مدن: رأس غارب، والغردقة وسفاجا والقصير، وانضمامه مع اللجنة التي ستضع الضوابط للوحدات؛ وذلك لعرضها على محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله.

وأشار إلى ضرورة تجهيز أسماء المستحقين بعد استكمال اللجان لأعمال الحصر طبقا للضوابط المحددة، واستمرار أعمال اللجان وعرضها أسبوعيا كتعليمات للمحافظة حتى يتم الانتهاء من إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل.​