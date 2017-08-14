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حبس فلاح قتل ابنته المتزوجة لشكه في سلوكها بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

حبس فلاح قتل ابنته المتزوجة لشكه في سلوكها بالبحيرة

11:12 م الإثنين 14 أغسطس 2017

حبس فلاح قتل ابنته المتزوجة لشكه في سلوكها بالبحيرة

حبس فلاح قتل ابنته المتزوجة

البحيرة - أحمد نصرة:
قررت نيابة مركز بدر في محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، حبس فلاح ٤ أيام على ذمة التحقيقات معه في اتهامه بقتل ابنته المتزوجة عمدًا لشكه في سلوكها.

تبلغ من "ف م. م" فلاح، مقيم بقرية السلام التابعة لمركز بدر، بوفاة نجلته "ع. ف. ع" 28 عامًا - ربة منزل، متزوجة، ومقيمة لديه منذ 3 أشهر، بعد أن تركت منزل الزوجية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة.

بعرض جثة المتوفاة على مفتش الصحة، تبين وجود خدوش وكدمات حول الفم وكدمات أعلى الصدر والرقبة، وتجمع دموي أسفل الظهر، وزرقة في الشفتين، مع وجود شبهة جنائية.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، توصلت جهوده إلى أن والد المجني عليها هو مرتكب الواقعة، وأنه خنقها حتى فارقت الحياة، لشكه في سلوكها.

ضُبط الأب، وبمواجهته بالتحريات التي توصل إليها رجال المباحث اعترف بجريمته، وأنه تخلص من ابنته بخنقها وضربها حتى فارقت الحياة، لغسل عاره بسبب سوء سمعتها وسلوكها، على حد قوله.​

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