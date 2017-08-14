إيران ترحب بالحوار بين بغداد وإربيل

طهران - (د ب أ)

رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، بالحوار الداخلي بين بغداد واربيل.

وقال قاسمي ،اليوم الاثنين إن قادة و ابناء الشعب العراقي من خلال التضامن والوحدة قد حققوا حتى الأن انجازات قيمة في مجال مكافحة الإرهاب وتحرير إراضيهم المحتلة من قبل داعش،بحسب وكالة تسنيم الدولية للانباء.

وأعرب المتحدث عن استعداد إيران في المرحلة الجديدة من خلال كافة تجاربها وطاقاتها أن تكون شريكة للحكومة والشعب العراقي في مسار الازدهار والاعمار.

يذكر أن قضية الاستفتاء على الاستقلال الذي يعتزم اقليم كردستان اجراؤه في الشهر المقبل تمثل قضية شائكة بين الأقليم والحكومة المركزية العراقية.

وتخشى كل من تركيا و إيران من استقلال اقليم كردستان لأن مثل هذه الخطوة سوف تشجع الاكراد الإيرانيين والاتراك، على المطالبة بالمزيد من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.