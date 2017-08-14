محكمة أمريكية ترفض خروج المشتبه به في هجوم "تشارلوتسفيل" بكفالة

نيويورك - (أ ش أ)

رفضت محكمة محلية أمريكية، اليوم الإثنين، طلب المشتبه به في هجوم دهس حشدا من المتظاهرين بسيارته في مدينة تشارلوتسفيل بفرجينيا، للخروج بكفالة خلال أول جلسة محاكمة له.

وقال القاضي روبرت داونر، موجها حديثه لجيمس أليكس فيلدز (20 عاما) "أنت متهم بعدد من الجنايات، بما في ذلك القتل والجرح الكيدي"، في إشارة إلى مقتل امرأة و19 مصابا آخرين خلفهم الحادث، حسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأكد مسؤولون بالمدينة أن فيلدز كان يقود سيارة من نوع "دودج تشالنجر"، أمس الأول السبت، ودهس مجموعة من المتظاهرين خلال اشتراكهم في مظاهرات مضادة لمسيرة نظمها القوميون البيض.

وكان القوميون البيض نظموا مسيرة في تشارلوتسفيل اعتراضا على إزالة الحكومة الأمريكية لتمثال كونفيدرالي في المدينة، لكن نشطاء الحقوق المدنية في المدينة لم يتركوا لهم مجالا، وخرجوا في تظاهرات واسعة بالشوارع، قبل أن تخرج الأحداث عن السيطرة وتسفر عن معارك بالشوارع.

ورفض القاضي داونر السماح للمشتبه به بالخروج بكفالة على الأقل، حتى يلتقي المحامي المعين من قبل المحكمة تشارلز ويبير.

وأوضحت الصحيفة أن إجابات فيلدز على أسئلة القاضي لم تخرج عن "نعم سيدي" و"لا سيدي"، كما أبلغ القاضي أنه عمل في شركة أمريكية توظف أكثر من 88 ألف رجل أمن، بينما أظهرت كشوفاته المالية أمام المحكمة أنه يتقاضى 650 دولارا كل أسبوعين.

ورغم أن فيلدز كانت له وجهات نظر متطرفة في الماضي، وفقا لأشخاص قريبين منه قالوا إنه كان يصرخ باسم هتلر وبهتافات عنصرية، فإن المشتبه به رد بالنفي عندما سأله القاضي عن علاقته بالتطرف.