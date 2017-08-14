أخبار عاجلة

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة -
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

محكمة أمريكية ترفض خروج المشتبه به في هجوم "تشارلوتسفيل" بكفالة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محكمة أمريكية ترفض خروج المشتبه به في هجوم "تشارلوتسفيل" بكفالة

10:42 م الإثنين 14 أغسطس 2017

نيويورك - (أ ش أ)

رفضت محكمة محلية أمريكية، اليوم الإثنين، طلب المشتبه به في هجوم دهس حشدا من المتظاهرين بسيارته في مدينة تشارلوتسفيل بفرجينيا، للخروج بكفالة خلال أول جلسة محاكمة له.

وقال القاضي روبرت داونر، موجها حديثه لجيمس أليكس فيلدز (20 عاما) "أنت متهم بعدد من الجنايات، بما في ذلك القتل والجرح الكيدي"، في إشارة إلى مقتل امرأة و19 مصابا آخرين خلفهم الحادث، حسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأكد مسؤولون بالمدينة أن فيلدز كان يقود سيارة من نوع "دودج تشالنجر"، أمس الأول السبت، ودهس مجموعة من المتظاهرين خلال اشتراكهم في مظاهرات مضادة لمسيرة نظمها القوميون البيض.

وكان القوميون البيض نظموا مسيرة في تشارلوتسفيل اعتراضا على إزالة الأمريكية لتمثال كونفيدرالي في المدينة، لكن نشطاء الحقوق المدنية في المدينة لم يتركوا لهم مجالا، وخرجوا في تظاهرات واسعة بالشوارع، قبل أن تخرج الأحداث عن السيطرة وتسفر عن معارك بالشوارع.

ورفض القاضي داونر السماح للمشتبه به بالخروج بكفالة على الأقل، حتى يلتقي المحامي المعين من قبل المحكمة تشارلز ويبير.

وأوضحت الصحيفة أن إجابات فيلدز على أسئلة القاضي لم تخرج عن "نعم سيدي" و"لا سيدي"، كما أبلغ القاضي أنه عمل في شركة أمريكية توظف أكثر من 88 ألف رجل أمن، بينما أظهرت كشوفاته المالية أمام المحكمة أنه يتقاضى 650 دولارا كل أسبوعين.

ورغم أن فيلدز كانت له وجهات نظر متطرفة في الماضي، وفقا لأشخاص قريبين منه قالوا إنه كان يصرخ باسم هتلر وبهتافات عنصرية، فإن المشتبه به رد بالنفي عندما سأله القاضي عن علاقته بالتطرف.

هذا المحتوى من

d1a22fad70.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حاكم فرجينيا: حادث الدهس متعمد وأسفر عن سقوط 3 قتلى على الأقل

    أخبار

  • طائرة استطلاع روسية تحلق فوق واشنطن وفرجينيا ونيوجيرسي

    أخبار

  • غدًا .. وزير الخارجية يتوجه إلي بغداد

    أخبار

  • التعاون الإسلامي تبحث" تفكيك خطاب الإرهاب والتطرف"

    أخبار

إعلان

94d55cf388.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون