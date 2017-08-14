أخبار عاجلة

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الوفد: عوده السفير الإيطالي تصديق رسمي على تحقيقات مصر في مقتل "ريجيني"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الوفد: عوده السفير الإيطالي تصديق رسمي على تحقيقات في مقتل "ريجيني"

11:05 م الإثنين 14 أغسطس 2017

ريجيني

كتبت- مروة شوقي:

رحب حزب الوفد، بقرار وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو بعودة السفير الإيطالي إلى القاهرة بعد مرور عام على استدعائه بسبب مقتل الباحث جوليو ريجيني.

وقال فؤاد، المتحدث الرسمي للوفد، في بيان له الاثنين، إن عودة السفير الإيطالي ينم عن وجود تفاهمات بين الجانبين ويؤكد على عمق العلاقات بين القاهرة وروما، علاوة على أنه تصديق رسمي من الجانب الإيطالي على التحقيقات المصرية في حادث مقتل ريجيني.

وأشار فؤاد إلى أن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سيكون لها تأثيرًا واضحًا علي الملف الليبي وخاصة أن ايطاليا تقدمت علي الدوام بمقترحات لتحقيق الإستقرار في الأراضي الليبية .

وأضاف قائلا: "إيطاليا شريك تجاري نرتبط معهم بعلاقات وإتفاقيات إقتصادية تقارب النصف قرن، وقد حققت معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة كبيرة بلغت ٣٠٪‏، بالإضافة الي التقارب الفكري والثقافي الكبير بين الشعبين".

وأعلن "فؤاد، عن اعتزازه بعوده العلاقات الدبلوماسيه بين البلدين، مؤكدًا على أن الدولة المصرية ومؤسساتها لا تتنازل عن تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المواطنين سواء مصريين أو أجانب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الوفد يعزي ذوي ضحايا قطاري الإسكندرية.. ويؤكد: المسئولية ما زالت ضائعة

    أخبار

  • ‎الوفد: ننتظر رؤية واضحة من بشأن محاصرة التضخم

    أخبار

  • حزب الوفد يطالب الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

    أخبار

  • "الوفد": ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ36 مليار دولار تطور جيد

    أخبار

إعلان

706178ea5b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري