الوفد: عوده السفير الإيطالي تصديق رسمي على تحقيقات مصر في مقتل "ريجيني"

كتبت- مروة شوقي:

رحب حزب الوفد، بقرار وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو بعودة السفير الإيطالي إلى القاهرة بعد مرور عام على استدعائه بسبب مقتل الباحث جوليو ريجيني.

وقال فؤاد، المتحدث الرسمي للوفد، في بيان له الاثنين، إن عودة السفير الإيطالي ينم عن وجود تفاهمات بين الجانبين ويؤكد على عمق العلاقات بين القاهرة وروما، علاوة على أنه تصديق رسمي من الجانب الإيطالي على التحقيقات المصرية في حادث مقتل ريجيني.

وأشار فؤاد إلى أن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سيكون لها تأثيرًا واضحًا علي الملف الليبي وخاصة أن ايطاليا تقدمت علي الدوام بمقترحات لتحقيق الإستقرار في الأراضي الليبية .

وأضاف قائلا: "إيطاليا شريك تجاري نرتبط معهم بعلاقات وإتفاقيات إقتصادية تقارب النصف قرن، وقد حققت معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة كبيرة بلغت ٣٠٪‏، بالإضافة الي التقارب الفكري والثقافي الكبير بين الشعبين".

وأعلن "فؤاد، عن اعتزازه بعوده العلاقات الدبلوماسيه بين البلدين، مؤكدًا على أن الدولة المصرية ومؤسساتها لا تتنازل عن تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المواطنين سواء مصريين أو أجانب.