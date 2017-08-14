وزير الإعلام البحريني: الأزمة العربية مع قطر مستمرة (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال على بن محمد الرميحي وزير الإعلام البحريني، إن الإعلام القطري يسعى بقدر إمكانياته لزعزعة الثقة في مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أن الأزمة العربية مع قطر مستمرة لأنها تسير بأجندة محددة وضعتها الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «بتوقيت القاهرة» المذاع على قناة «أون لايف»، أن الإعلام القطري لا يمثل شعبه ولا يتحدث عن همومه ومشاكله، فهو يعمل الآن على التشكيك في قدرة مجلس التعاون، مضيفًا: «دائمًا ما يستخف في الحديث عندما يتحدث عن أي شخصية خليجية».