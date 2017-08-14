أخبار عاجلة

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة -
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزير الإعلام البحريني: الأزمة العربية مع قطر مستمرة (فيديو)

Google+ Print
وزير الإعلام البحريني: الأزمة العربية مع قطر مستمرة (فيديو) وزير الإعلام البحريني: الأزمة العربية مع قطر مستمرة (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال على بن محمد الرميحي وزير الإعلام البحريني، إن الإعلام القطري يسعى بقدر إمكانياته لزعزعة الثقة في مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أن الأزمة العربية مع قطر مستمرة لأنها تسير بأجندة محددة وضعتها الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «بتوقيت القاهرة» المذاع على قناة «أون لايف»، أن الإعلام القطري لا يمثل شعبه ولا يتحدث عن همومه ومشاكله، فهو يعمل الآن على التشكيك في قدرة مجلس التعاون، مضيفًا: «دائمًا ما يستخف في الحديث عندما يتحدث عن أي شخصية خليجية».

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)