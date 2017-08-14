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إيطاليا تطلب موافقة مصر على تعيين سفير جديد: نريد دفعة للعلاقات

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إيطاليا تطلب موافقة مصر على تعيين سفير جديد: نريد دفعة للعلاقات إيطاليا تطلب موافقة مصر على تعيين سفير جديد: نريد دفعة للعلاقات

التحرير

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صرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، تلقي اتصالا، اليوم الإثنين، من وزير خارجية إيطاليا أنجيلينو ألفانو، أخطره خلاله بقرار الإيطالية  التقدم لدي الحكومة المصرية بطلب الموافقة علي تعيين سفير إيطاليا  الجديد لدي "جيامباولو كانتيني"،وتطلعه الي موافقة الحكومة المصرية علي تعيين السفير الايطالي الجديد في أقرب فرصة.

كما أعرب وزير خارجية إيطاليا عن أمله في ان تشهد المرحلة القادمة دفعة قوية للعلاقات المصرية الإيطالية في شتي المجالات، وبما يعكس خصوصية وتاريخية العلاقات بين البلدين.

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واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن  سامح شكري رحب من جانبه بقرار الحكومة الإيطالية التقدم بطلب الموافقة علي ترشيح السفير الايطالي الجديد لدي مصر، مؤكدا اعتزام مصر التقدم بطلب الموافقة علي ترشيح السفير المصري الجديد لدي روما " هشام بدر" بشكل متزامن ، حيث اتفق الوزيران علي أهمية الإسراع بالإعلان عن الموافقة علي تعيين السفيرين بشكل يضمن إعادة الزخم وقوة الدفع للعلاقات المصرية الإيطالية في أسرع وقت.

وأردف أبو زيد، بأن الوزير شكري أكد علي ثقته في أن ما يجمع البلدين من رصيد تاريخي طويل من العلاقات الأخوية الخاصة،والتفاهم المشترك، والمصالح المتبادلة، كفيل بأن يوفر قوة دفع جديدة لمسار للعلاقات المصرية الإيطالية. كما اتفق وزيرا خارجية البلدين علي تكثيف التواصل فيما بينهما خلال المرحلة القادمة، وتنشيط الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين علي كافة المستويات، بشكل يعكس الرغبة المتبادلة في استعادة قوة ومتانة العلاقات المصرية الإيطالية.

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