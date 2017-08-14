موسى: «كان لازم فض رابعة.. الناس اشتكت من عفانتهم ونجاستهم» (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن لجوء الدولة إلى فض اعتصام رابعة العدوية كان أمرًا ضروريًا للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، مثمنًا على دور وزارة الداخلية في فض الاعتصام.

ووصف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد» المشاركين في الاعتصام بـ«الوضاعة والخنازير والقتلة والزبالة» مشيرًا إلى أنهم استمروا لمدة 48 يوما يعيثون في الأرض فسادًا.

وأضاف موسى أن الهدف الرئيسي من اعتصام رابعة العدوية إرسال رسالة للداخل والخارج بأن جماعة الإخوان الإرهابية اقتطعت جزءًا من الدولة المصرية، مشيرا إلى أنهم كانوا يدافعون عن كرسي الرئيس المعزول محمد مرسي.

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ولفت إلى أن الدولة كان يتحتم عليها فض االاعتصام لتطهير الميدان مما أطلق عليهم «الجراثيم والخنازير والقاذورات»، في إشارة منه لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفا «كانت ريحتهم وحشة.. والناس كانت بتشتكي من عفانتهم ونجاستهم، لأن الميدان كان زريبة، ودول عبيد المرشد وإيران وتركيا والمخابرات الأمريكية والبريطانية».

ودشن هاشتاج تحت عنوان «كان لازم فض رابعة عشان»، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» دعا المشاهدين إلى التعبير بطريقتهم الخاصة عن فض اعتصام رابعة العدوية، وطالبهم بالتعليق عليه.