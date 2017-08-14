«القضاء الأعلى» يقرر وقف بث المحاكمات إعلاميا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا وقف بث المحاكمات إعلاميا وذلك بعد مخاطبة رئيس نادى القضاة المستشار محمد عبد المحسن للمجلس بهذا الشأن.

وأكد المستشار حازم رسمى المتحدث باسم نادى القضاة إن نادى القضاة كان قد أرسل خطابا لمجلس القضاء الأعلى نهاية يوليو الماضى بطلب اتخاذ المجلس ما يلزم من إجراءات نحو وقف بث المحاكمات إعلاميا إعلاء لقيم وتقاليد القضاء وهو ما وافق عليه المجلس فى جلسته بتاريخ 2 أغسطس الماضي.

شاهد أيضا

وقال مصدر قضائى بمحكمة النقض أن مجلس القضاء الأعلى أرسل خطابا لوزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم بضرورة التزام العدل بقرار المجلس موضحا أن هذا القرار لا ينال من علانية الجلسات على الإطلاق بل إن علانية الجلسات متحققة بحضور المتقاضين والمحامين.