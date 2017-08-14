طبيب يجري جراحة بمخ مريضة عبر «واتس آب» (صور وفيديو)

التحرير

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اشتكى عدد من المترددين على مستشفى بنها الجامعى بمحافظة القليوبية مما وصفوه إهمالا وتقصيرا طبيا يجدونه دوما دون توقف ذلك أو محاسبة المسؤولين عنه.

والتقت "التحرير" بعض أهالى المرضى الذين تحدثوا عن معاناتهم اليومية بمستشفى بنها الجامعي، إذ اشتكى عبدالعزيز حلاوة مما قال إنه تقصير طبي كاد أن يودي بحياة زوجته.

وأطلعنا عبد العزيز على مشكلته، قائلا إن زوجته تدعى ماجدة عبدالخالق إسماعيل دخلت مستشفى الجامعة لإجراء عملية تركيب صمام فى المخ وتسبب ذلك في مضاعفات لها.

وتابع: «أثناء إجراء العملية فوجئت بتفويض الاستشارى للنائب بإجراء العملية، وحينما حاول التحدث معه قام بنهره وطرده»، لافتا إلى أن العملية الجراحية استغرقت 4 ساعات، وفوجئ خلالها بارتباك الأطباء، الذين قرروا إدخال زوجته غرفة العمليات لمرة ثانية استمرت 4 ساعات أخرى، وخرجت بعدها فاقدة النطق والحركة.

أوضح زوج المريضة أن حالتها الصحية تدهورت منذ 4 أيام دون إيجاد حل طبي لتردي صحتها، ولفت إلى أن من أجرى الجرحة «النائب» - يطلق على حديث التخرج- وكان يقوم بتصوير الحالة داخل غرفة العمليات وإرسالها عبر «واتس آب» إلى الطبيب الاستشارى ليناقشه فيها، دون أن يكلف نفسه الحضور للحالة ورؤيتها على الطبيعة، على حد قوله.

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ونوه إلى أن المستشفى لا يوجد به تحاليل أو أفلام أشعة، الأمر الذى دفعهم لإجرائها عن طريق مناديب مراكز الأشعة والتحاليل الخارجية المنتشرة داخل المستشفى بالإضافة إلى مناديب محلات المستلزمات الطبية وصيدليات الأدوية التى يقوم أطقم التمريض الموجودة داخل «بنها الجامعي» بتوجيه أهالى المرضى للشراء منها.

وتابع زوج المريضة: «ذهبت إلى رئيس الجامعة الدكتور سيد القاضى، لأشكو له ما عانيت قال لى اكتب شكوتك واعرضها على عميد كلية الحقوق عشان أجبلك حقك عشان أنا مرتبط بموعد مع الناس».

من جهته، قال الدكتور السيد القاضى، رئيس جامعة بنها، إنه أرسل استشاريا لمتابعة حالة المريضة «ماجدة»، والذى أفاد بأنها تنبهت بعد غيبوبتها، مشيرًا إلى أنه كلف عميد كلية الحقوق بالتحقيق الفورى فى شكوى زوج المريضة، وأكد أنه سيوقع عقوبة رادعة على أى طبيب يُثبت تقصيره تجاه الحالة.

ومن ناحية أخرى، اشتكى محمد مسعد، مدرس، من سابقة دخول والدته إلى مستشفى بنها الجامعى، وقال إن والدته كانت مصابة بجلطة بالمخ ونتيجة العلاج الخاطئ من نواب قسم الأعصاب تسبب في جلطة أخرى فى الذراع اليسرى، الأمر الذى تسبب فى دخولها العناية المركزة وتم بتر ذراعها بعد دخولها فى غيبوبة طويلة لم تفق منها حتى فارقت الحياة، بحسب قوله.